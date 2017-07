Jurečka chce 1 500 Ukrajinců na sezónní zemědělské práce. Plánuje zrychlit přijímání

PRAHA Ministerstvo zemědělství chce zrychlit přijímání pracovníků z Ukrajiny do českých zemědělských a potravinářských provozů. Mělo by jít až o 1 500 lidí ročně, návrh ministerstva v pondělí posoudí vláda. Cizinci budou moci práci údajně vykonávat od půl do jednoho roku.

„Sezonní výkyvy potřeby pracovních sil spolu s nemožností obsazení pracovního místa vhodným uchazečem o zaměstnání mají za následek, že roste poptávka zaměstnavatelů po řešení potřebného počtu pracovních sil zaměstnáním pracovníků ze zahraničí,“ napsalo ministerstvo. Ukrajinci se zájmem o práci na českých polích by tak měli dostat možnost, aby podali žádost o zaměstnaneckou kartu bez nutnosti registrace v rezervačním systému. „Administrativní zpracování žádostí bude probíhat v nejefektivnější možné míře,“ dodalo ministerstvo.



Projekt by podle úřadu neměl narušovat český trh práce. Jde o pracovní pozice, které budou standardně zveřejněné v centrální evidenci volných pracovních míst, na která můžou být najímáni držitelé zaměstnanecké karty.

Projekt počítá s navýšením služebních míst na ministerstvu vnitra o čtyři posty, jedno místo na ministerstvu zahraničních věcí a o sedm na Státním úřadu inspekce práce. „Jedná se o jednorázové provozní výdaje a jednorázové výdaje spojené s vysláním zaměstnance na zastupitelský úřad ČR na Ukrajině ve výši 83 000 korun a dále na roční provozní výdaje ve výši 576 000 korun a roční platové výdaje včetně souvisejících výdajů ve výši 8,59 milionu korun,“ dodal úřad.

Vláda letos v únoru rozhodla, že původně stanovená kvóta zaměstnanců z Ukrajiny bude moci překročit 5 000 lidí. Ministerstvo zahraničí od února zvýšilo měsíční kvótu pro přijímání žádostí o pracovní povolení pro Ukrajince z 320 na 400. Po schválení personálního posílení generálního konzulátu ve Lvově, o kterém vláda rozhodla v únoru, se může kvóta zvýšit na 800.

Firmy si přesto stěžují na to, že zaměstnávání Ukrajinců je zdlouhavé kvůli špatně fungujícímu systému, a také nedostatečnému personálnímu obsazení konzulátů. To kritizoval i prezident prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek. Podle něj se na českých zastupitelských úřadech „dějí lumpárny“, zájemci o práci musí platit podle jeho informací až 1 300 eur různým zprostředkovatelům.