Jurečka: Zemědělci by mohli za sucho dostat zhruba 1,2 miliardy korun

OLOMOUC Zemědělci by za škody způsobené letošním suchem mohli podle ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) dostat zhruba stejné kompenzace jako v roce 2015, kdy jim stát následně vyplatil 1,2 miliardy korun. Škody budou vyčísleny za dva až tři týdny.

Uvedl to ve čtvrtek Jurečka na zahájení letní etapy mezinárodní výstavy květin Flora v Olomouci.



Podle Českého statistického úřadu bude sklizeň obilovin letos o 13,2 procenta nižší než loni. Zemědělci musí kvůli nedostatku vláhy také počítat s horší kvalitou obilí.

Zemědělci mají letos podle Jurečky podobný pokles úrody obilí a olejnin jako v roce 2015, kdy byly škody způsobené suchem vyčísleny na tři miliardy korun. „Myslím, že se budeme snažit bavit o čísle, které by potom měla vláda vyčlenit na kompenzaci škod, aby bylo podobné jako před dvěma roky. Tehdy to bylo 1,2 miliardy korun, takže já bych byl rád, aby se částka blížila někde k této hodnotě,“ uvedl Jurečka.

Výše škod se ukáže až skončí sklizeň

Ministerstvo zemědělství zatím nemá škody přesně vyčísleny, protože v některých krajích sklizeň obilí a řepky ještě neskončila. Jurečka předpokládá, že za dva až tři týdny by už mělo být ohledně výše škod jasno. O kompenzacích pak bude jednat s ministrem financí Ivanem Pilným (ANO).

Tuzemská sklizeň obilovin a olejnin bude letos podle Jurečky o více než deset procent nižší než v loňském roce, který byl z pohledu úrody nadprůměrný. Na jižní Moravě či ve středních Čechách ale bude propad výnosů výrazně vyšší. „Někde činí i více než 70 procent. To je potom pro zemědělce opravdu drastické, aby vůbec dokázali přežít do dalšího roku,“ upozornil Jurečka.

Sklizeň obilovin bude letos podle odhadu ČSÚ o 13,2 procenta nižší než loni. Zemědělci sklidí 6,709 milionu tun obilí. „Výnosy obilovin se liší podle krajů, okresů, ale i lokálně. Některé regiony jako například Třebíčsko, Rakovnicko, jižní Morava, ale i části Plzeňského či Jihočeského kraje, zaznamenaly výrazně nižší výnosy ve srovnání se zbytkem republiky,“ uvedl Jiří Felčárek z Agrární komory.

Podle Jiřího Hrbka z ČSÚ hlásí nejnižší výnosy jih Moravy. „Rozdíly nejsou dány jen regionálně, ale i v rámci jednotlivých podniků, a to především v závislosti na typu půdy, na které se plodiny pěstují,“ poznamenal.

Podle Felčárka by problémem mohla být kvalita zrna, a to s ohledem na hmotnost potravinářské pšenice a množství dusíkatých látek u sladovnického ječmene. „Parametry pro zařazení do potravinářské kvality tak bude splňovat nižší procento sklizně,“ dodal.