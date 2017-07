Kančí má v nabídce řada restaurací, mor zatím zájem hostů nesnížil

Součástí stálé nabídky je kančí v restauraci Hájenka v Kersku na Nymbursku, která je známá z filmu Slavnosti sněženek. Podle majitele podniku Petra Korgera je restaurace kančím masem díky filmu vyhlášená, hosté si ho proto objednávají často. „Ani s ohledem na současnou situaci s výskytem moru prasat nemám o kvalitu kančího masa strach. Je to u nás nejkontrolovanější maso, prochází pětkrát až šestkrát více kontrolami než normální maso,“ řekl Korger. Kančí do restaurace podle něj dodává autorizovaná firma, která má vlastní farmu.



Kančí kýtu na šípkách se špekovým knedlíkem a vídeňskou cibulkou udělají hostům také v restauraci U bláznivé slepice v Uherském Hradišti, tedy v okrese sousedícím s tím zlínským. Podle číšníka Jana Dočekala se nákaza africkým morem prasat na počtu objednávek tohoto jídla nijak nepodepsala. „Zákazníci si kančí normálně objednávají. Ale není to tak, že by šlo o nějaké vyhlášené jídlo, kvůli kterému by k nám speciálně chodili,“ řekl.

Zájem o kančí je

Také písecká restaurace U Reinerů má kančí ve stálé nabídce. Zájem o něj je. „Máme na výběr ze dvou jídel kančího, jde to docela často,“ řekla Kristýna Labajová z restaurace. V českobudějovických Masných krámech nabízejí kančí jednou ročně při akci Zvěřinové hody. „Děláme je na podzim, je to vždycky týden a je to velmi oblíbená akce, zájem je velký. Ale ve standardní nabídce kančí nemáme,“ řekl vedoucí Masných krámů Tomáš Olejník. Táborská restaurace U Zeleného stromu tento druh masa nenabízí.

V restauracích v Karlovarském kraji není kančí maso běžnou záležitostí. Je-li ale v nabídce, je o něj většinou zájem. „Kupujeme pouze kančí panenku, ale je to taková naše stálice na lístku. Lidé si toto maso objednávají poměrně často,“ řekla Libuše Reitmajerová z Penzionu Kladská na Chebsku. Zvěřinu si lze ale v Karlovarském kraji objednat například i v restauraci Smíchovský pavilon v Karlových Varech, v restauraci U Zámku v Bečově nad Teplou nebo příležitostně také U Bílého koníka v Kostelní Bříze. Tam zvěřinu nabízejí v rámci denní nabídky.

Žádané je kančí maso podle personálu hotelu Leopold v Račíně na Žďársku. V jídelníčku se proto objevuje často. Dotazy nebo výhrady od zákazníků v souvislosti s výskytem prasečího moru nezaznamenali.

Africký mor prasat se v Česku objevil poprvé

První dva uhynulí divočáci, u kterých se později nemoc potvrdila, byli nalezeni 21. a 22. června na kraji Zlína poblíž areálu Krajské nemocnice T. Bati. Nemoc byla zatím potvrzena u 29 uhynulých divočáků.

Stát ve čtvrtek ve snaze bránit šíření nákazy mezi prasaty nařídil intenzivní lov divočáků na celém území ČR. V nárazové oblasti kolem Zlínska se budou moci používat i jinak zakázané techniky lovu. V okrese Zlín, kde se africký mor prasat vyskytl, se ale divoká prasata dál lovit nesmějí.

Lovci budou moct prasata střílet i na pozemcích, kde se sklízejí zemědělské plodiny a v odchytových zařízeních. Z každého prasete budou muset odevzdávat vzorky na vyšetření na africký mor prasat. Pro konzumaci masa ze zvířat zabitých při lovu veterináři žádná omezení nestanovili. Virus v mase případně nakaženého divočáka hyne při tepelné úpravě, a to při teplotě minimálně nejméně 70 stupňů Celsia po dobu aspoň 30 minut, uvádí web myslivost.cz.

Divočáků v Česku dlouhodobě přibývá, jsou přemnožení. Podle posledních mysliveckých údajů se v ČR ročně loví zhruba 178 tisíc kusů ročně. Pokud myslivci vyslyší výzvu státu, mohly by se odstřely o půlku zvednout, řekl myslivec a odborník z České zemědělské univerzity v Praze Miloš Ježek.