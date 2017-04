Volba šéfa ČT: Dvořák slibuje novou Arabelu, Potužník chce odhalovat falešné zprávy

Podle Potužníka v Evropě i v ČR roste množství zpráv, které nemají důvěryhodný původ. „ČT by měla falešné zprávy a nepravdy odhalovat a uvádět na pravou míru,“ uvedl.

V oblasti původní tvorby ČT se chce zaměřit na kvalitu, která by měla vítězit nad kvantitou. Soustředit se chce také na rozšíření nabídky služeb v on-line oblasti, které by oslovily mladší generaci. Některé služby by mohly být zpoplatněné.

V budoucnu chce zajistit financování ČT i z jiných prostředků než jen z koncesionářských poplatků, které v současnosti tvoří 90 procent rozpočtu. Zmínil se například o stanovení zajištěného podílu, který by ČT mohla dostávat ze státního rozpočtu. Mohlo by jít zhruba o třetinu příjmu veřejnoprávní televize.

Kandidát na šéfa ČT Dvořák pak chce navázat na dosavadní působení v čele ČT, chce zachovat bezplatný příjem ČT v DVB-T2 a zaměřit se na nová média. Slibje modernizaci, zřízení divácké rady a ombudsmana. Dětem pak novou Arabelu a Pana Tau.



Kandidáti na ředitele ČT budou dnes před radou prezentovat své projekty v pořadí: Jiří František Potužník, Petr Dvořák, Karel Novák, Martin Konrád a Petr Vinklář.