Kapsch chce prodat státu svůj mýtný byznys. Kdyby se zadrhl obří tendr

Podle ministerstva ale firma nepředložila konkrétní nabídku. Návrh z loňského listopadu podle úřadu neobsahoval cenu ani vymezení toho, co chce Kapsch prodat.



„Prodej by představoval především přechod desítek technologických expertů a projektových manažerů, kteří mají správu mýtného systému v Kapschi na starosti,“ řekl mluvčí firmy David Šimoník. Podobný systém, ve kterém většinu citlivých úkonů v rámci mýta spravuje státní firma, funguje například v Rakousku. Tento model prosazoval už předchůdce současného ministra dopravy Antonín Prachař (ANO).

Podle minhistra dopravy Dana Ťoka (nestr. za ANO) je ale nyní prioritou úřadu dokončení mýtného tendru, čímž ministerstvo plní nařízení vlády. „Nechápeme, proč se odborníci Kapsche nyní nesoustředí spíše na studování zadávací dokumentace a podle všeho vymýšlí jiné varianty, než je férová soutěž, která nepreferuje žádnou technologii,“ uvedl Ťok.

Podle ředitele české pobočky Kapsche Karla Feixe ministerstvo na nabídku firmy nezareagovalo a případný odkup nechalo na rozhodnutí příští vlády. Ta by k takovémuto řešení mohla přistoupit například v situaci, kdy by soutěž zkomplikovaly žaloby uchazečů a hrozilo by, že se do roku 2019 nepodaří najít vítěze v otevřeném řízení.

Tendr na provozovatele mýtného systému vypsalo ministerstvo dopravy minulý týden. Za deset let plánuje za jeho provoz utratit 29 miliard korun. Očekává ale, že konečná cena nabízená uchazeči bude výrazně nižší. Nyní za roční provoz systému platí přibližně 1,5 miliardy korun ročně.

Prostřednictvím mikrovlnných mýtných bran se mýtné v Česku vybírá od roku 2007. Za deset let se z mýtného získalo 77,5 miliardy korun, loni to bylo 9,89 miliardy korun.