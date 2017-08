Karel Marx opět žije. Svět se inspiruje jeho Kapitálem

Koncem 20. století se zdálo, že odkaz Karla Marxe je mrtvý. Byl to velký omyl. Po finanční a ekonomické krizi, s rostoucí společenskou nerovností a nástupem robotické práce marxismus znovu ožívá a mnohé inspiruje. Jakmile se ale začne uplatňovat v praxi, skončí to jako vždy. Tragédií.

Chybí základní léky i potraviny, na toaletní papír se stojí dlouhé fronty a jeho roličkami jsou za přítomnosti fotografů slavnostně odměňováni vojáci sloužící vládě. Před dvěma desítkami let byla přitom Venezuela, země s obřími zásobami ropy, jednou z nejrozvinutějších jihoamerických ekonomik. Stačilo pár let uplatňování myšlenek navazujících na učení Karla Marxe a stát, který svého času vyvážel obilí do celého světa, dnes nenakrmí ani vlastní obyvatele.

150 let Kapitálu Seriál k výročí prvního vydání Kapitálu vychází každý den v LN.

Navzdory další klasické ukázce nefunkčnosti ideologie označující se za marxistickou obliba učení německého filozofa, politického teoretika a ekonoma nabývá na oblibě. Politice venezuelských lídrů Huga Cháveze a nynějšího prezidenta Nicoláse Madura bouřlivě aplaudovali západní levicoví politici v čele s vůdcem Syrizy a současným řeckým premiérem Alexisem Tsiprasem.

Lídr španělského Podemosu Pablo Iglesias po Chávezově smrti velebil jím nastolený režim jako „opravdovou demokracii“. Sympatiemi k politice venezuelských vůdců se netajil ani nynější vůdce britských labouristů Jeremy Corbyn nebo loňský neúspěšný kandidát na úřad amerického prezidenta Bernie Sanders.

Znovuobživlý marxismus

Intelektuálové navazující na Marxe nabývají na oblibě i právě letos, v roce stopadesátého výročí vydání prvního dílu jeho stěžejního díla Kapitál (14. srpna 1867). S novou knihou prorazil někdejší řecký ministr financí Janis Varoufakis, bestsellerem je Kapitál v 21. století od francouzského ekonoma Thomase Pikettyho. Podle něj se moderní ekonomie může od Marxe lecčemus přiučit.



Marxismus zkrátka zažívá nebývalou renesanci. Ještě na počátku 90. let minulého století se ale zdálo, že Marxův odkaz je definitivně mrtvý.

Socialistický systém, který jej reprezentoval, byl poražen, vítězství slavil kapitalismus, popularity nabývala teorie, že liberální demokracie představuje „konec dějin“. Vydrželo to takřka dvě dekády, pak ale přišla krize roku 2008, která otřásla vírou ve stávající společenský a ekonomický řád.

Statistika dodává marxistům vítr do plachet

Při pohledu na dramaticky rostoucí nerovnost ve společnosti se náhle zdála relevantní Marxova myšlenka, že kapitalismus nevyhnutelně povede k obrovské společenské nerovnosti.

Stejně tak je pro řadu lidí inspirativní teorie, že kapitalistická vládnoucí třída nesestává z tvůrců hodnoty, ale z lidí, kteří využívají práce ostatních pro své obohacení. Munici jim dodává řada statistik.

Třeba ta, jež ukazuje, že šéfové stovky největších na burze obchodovaných britských firem vydělali v roce 1980 pětadvacetinásobek příjmu průměrného zaměstnance. Loni už si ale vydělali 130krát více. Přitom zisky firem nestoupaly stejnou měrou.

Učení Karla Marxe je vzpomínáno i v souvislosti s technologickými změnami založenými na digitalizaci a robotizaci. Horlivě se diskutuje o tom, zda stroje časem seberou lidem práci a jaký to bude mít vliv na ekonomiku a společnost. Byl to přece právě Marx, kdo popisoval zápolení mezi pracujícím a strojem a předpovídal, že pokračující industrializace a mechanizace povedou ke stále rostoucí nezaměstnanosti.

Pokroucená medicína

Marxova diagnóza chyb kapitalismu poloviny 19. století byla v mnohém přesná. Léky, které ordinuje společnosti, ale měly v historii horší vedlejší účinky než nemoc samotná. A to i proto, že se jeho učení různě překrucovalo a upravovalo, aby co nejvíce vyhovovalo vládnoucí třídě. Jako v současné Venezuele.



Jakmile si vládní představitelé uvědomí, že své honosně prezentované cíle nedokážou uskutečnit, drží se dál u moci násilím. Když se ukáže, že nový systém je nefunkční, nastoupí černá ekonomika a jiné pokřivené formy tržní směny. Bují korupce a nepotismus. A nedostatkovým zbožím se nakonec stane i toaletní papír.

