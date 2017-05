Že jsem brzdila vyšetřování Babiše? Není to technicky možné, tvrdí Schillerová

Jednou z premiérových výtek bylo právě možné zasahování Schillerové do vyšetřování. Náměskyně ministra financí pro oblast daní dává najevo, že se premiérovo odmítnutí (a hlavně jeho zdůvodnění) dotýká její profesní cti a tvrdí, že předseda vlády projevil „absolutní neznalost zákona o finanční správě“, když jí některé věci vyčetl. „Předpokládala jsem, že se mě na toto pan premiér zeptá,“ říká.

Odmítá i kritiku, že je až příliš spojena s ministrem Andrejem Babišem a v roli ministryně by byla jen jeho loutkou. Stejně tak ji mrzí spojování její pozice s politickou kariérou její dcery a sponzorským darem zetě pro hnutí ANO.

Lidovky.cz: Vaše rodina je s hnutím ANO Andreje Babiše spjatá. Vaše dcera Petra Rusňáková je za ANO radní v Brně, její manžel mu v minulosti věnoval finanční dar. I tuto vazbu vám političtí kritici vyčetli. Vnímáte v tom problém v souvislosti s vaším postavením?

Moje dcera je dospělá žena, je jí 34 let a má svoji rodinu. Jestliže se rozhodla v Brně politicky angažovat, protože jí to baví a má vztah k oblasti, kterou má na starosti, tak je to zcela její věc. Jsem na ni hrdá a nemám, co bych ji vytkla. To, že její manžel věnoval sponzorský dar hnutí ANO, jsem se dozvěděla z médií. Samozřejmě jsem se ho na to ptala a bylo mi řečeno, že se ho v září 2014 rozhodl poskytnout, protože cítil, že Brno potřebuje změnu. Je to jeho věc a co já vím, sám nijak politicky angažován není. Scházíme se na běžných rodinných setkáních.

Lidovky.cz: Existuje nějaká vazba mezi vaším angažmá u Andreje Babiše na ministerstvu a politickou aktivitou vaší dcery a zetě?

Absolutně žádná. Mám za sebou transparentní život státního úředníka. Zkusila jsem se předloni na radu kolegů přihlásit do výběrového řízení na náměstka ministra financí. Bylo nás pět kandidátů, a proč jsem byla vybrána já, nevím. Předpokládám, že to bylo proto, že mám za sebou bohatou praxi v této oblasti.

Lidovky.cz: Říkala jste, že jste nedostala příležitost se s premiérem setkat. Jak často jste s ním byla v kontaktu?

Za rok a půl, co jsem ve funkci, jsem se s ním setkala pouze na jednání vlády nebo koaliční rady, kde jsem byla s panem ministrem Babišem a vysvětlovala tam určitá odborná témata. Jinak nikdy.

Lidovky.cz: Předseda vlády tvrdí, že nesete odpovědnost za údajně liknavý přístup Finanční správy k vyšetřování takzvaných korunových dluhopisů, což je téma dotýkající se i vašeho nadřízeného, ministra financí.

Zásadně to odmítám. Nevím, z jakých informací pan premiér vychází, a musím říct, že je to absolutní neznalost zákona o finanční správě. Ministerstvo má omezené kompetence ke kontrole Finanční správy. Může řešit opravné prostředky, stížnosti, nařídit mimořádnou dohlídku. Nemůže však vstupovat do daňových kontrol, nemůže nařizovat. Jak bych to čistě technicky udělala? Máte kontrolujícího pracovníka na územním pracovišti, ten je součástí finančního úřadu v příslušném kraji. Nad tím je Odvolací finanční ředitelství, pak Generální finanční ředitelství. Ministerstvo financí může například rozhodovat o nějakém mimořádném opravném prostředku.

Lidovky.cz: Vyjádření Bohuslava Sobotky lze ale číst tak, že jste mohla brzdit vyšetřování svého nadřízeného. Tvrdíte tedy, že to není možné?

Předpokládala jsem, že se mě na toto pan premiér zeptá. Nedokážu vysvětlit, jakou měl motivaci k tomu, že něco takového řekl. Já to zcela odmítám, není to procesně ani technicky možné. A můžu ubezpečit, že Finanční správa problematiku korunových dluhopisů vyšetřuje.

Lidovky.cz: Obava premiéra se týkala i toho, že byste vy jakožto ministryně mohla být jen Babišovou loutkou. Co vy na to?

Když se podíváte do mého životopisu, uvidíte, že jsem postupně stoupala po kariérním žebříčku. Všechno jsem si odpracovala. Můj životopis je v tomhle ohledu naprosto transparentní. V říjnu roku 2015 jsem se přihlásila do výběrového řízení na náměstka ministra financí, v prosinci jsem byla vybrána. Do té doby jsem pana ministra Babiše v podstatě neznala. Potkali jsme se někdy na podzim 2015 na nějakém jednání Finanční správy. Je logické, že když dělám náměstkyni pro daně a cla, spadají do této sekce největší projekty. Například EET nebo zjednodušení daňového systému. Pořádali jsme konference v krajských městech, abychom systém podporovali, vysvětlovali a měli zpětnou vazbou. I z tohoto důvodu jsem byla tolik vidět. Je logické, že jsem s ministrem v každodenní spojení. To je moje práce.



Lidovky.cz: Pan premiér odmítl nominaci vaší i Richarda Brabce, který je nyní ministrem životního prostředí. Hovoříte už v resortu o nějakých dalších případných kandidátech?

Ne. Neúčastním se jednání hnutí ANO, to je jeho odpovědnost. Pan ministr mě požádal o to, abych přijala nominaci, což jsme řešili několik dnů. Do konce května je třeba předložit první návrh státního rozpočtu. EET je v polovině, chystáme projekt Malé daně, který se týká zjednodušení daňového systému. Byla jsem připravená řídit ministerstvo apoliticky, úřednicky a dotáhnout některé důležité projekty, které je třeba stihnout do voleb. Nic víc.

Lidovky.cz: Může tato nejistota ohledně obsazení ministerské pozice ovlivnit práci na tomto klíčovém úkolu?

Nechci spekulovat. V resortu pracující úředníci, kteří jsou profesionálové, zažili řadu ministrů a dělají svou práci dobře. V přípravě rozpočtu dělají, co mohou. Ale je samozřejmě potřeba vést politická jednání s dalšími resorty a bavit se s nimi o rozpočtových kategoriích.