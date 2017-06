Každý třetí Čech se vyučí řemeslu, rukama se ale neživí ani půlka z nich

Své obory totiž často opouštějí, nebo se jim vůbec nevěnují. Zájemců o studium zaměřené na řemeslná odvětví navíc rok od roku ubývá, reálně tak může nastat situace, že například z trhu zmizí pokrývači. Zvyšujícího se nedostatku manuálně zručných jedinců z povolání si už začínají všímat lidé.



Valná většina Čechů uvedla, že shánění šikovného řemeslníka považuje téměř za nadlidský výkon, 87 procent označilo jejich počet za kriticky nízký.

„Ačkoli by se více než polovina Čechů označila za domácího kutila, osob vykonávajících řemeslo jako životní povolání je výrazný nedostatek. Mezi lidmi ve věku 25 až 64 let se aktivních pracovníků pohybuje pouze třináct procent,“ uvedl marketingový ředitel Hornbachu David Kolář.

V domácnostech zruční amatéři nechybí. Nadpoloviční většina (56 procent) lidí ve věku 25 až 34 let se za kutila považuje, necelá čtvrtina uvedla, že má kutila v rodině. Do velkých oprav (například obložení koupelny) se odváží pětina Čechů, smontování či sestavení větších věcí nedělá problém 36 procentům a téměř ve čtvrtině rodin se samostatně pouští pouze do drobných prací, jako je například vrtání.

Pro většinu lidí (77 procent) je shánění řemeslníka obtížné. Nejčastěji se po zručném pracovníkovi poohlížejí mezi známými a kamarády (69 procent) nebo dají na doporučení (60 procent). Ta nejvíce berou na zřetel lidé z menších obcí do dvou tisíc obyvatel. V metropolích nad 100 tisíc obyvatel častěji dávají přednost hledání řemeslníka na internetu (46 procent).

Výzkum potvrdil, že čeští řemeslníci provádějí svou práci kvalitně. Více než polovina lidí je s jejich výkony převážně či pokaždé spokojena. Špatnou zkušenost s každým úkonem nezaznamenal ani jeden z respondentů z téměř 500 respondentů, uvedl Kolář. Ceny řemeslníků považují lidé převážně za odpovídající (43 procent). Nízké se zdají osmi procentům obyvatel včetně 28 procentům aktivních řemeslníků.