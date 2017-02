Kdo je designér, který ‚oblékal‘ škodovky a nyní míří do BMW?

Kariéra designéra Jozefa Kabaně připomíná pohádku, na jejímž aktuálním konci z tohoto prince automobilového designu nejvíce vytěžilo české království v podobě automobilky Škoda.



Kabaň, který do Mladé Boleslavi přišel v roce 2008, dal v minulých letech škodovkám velmi výraznou tvář a ukázal, že design u­ cenově dostupných vozů nemusí být vůbec „laciný“. Z koncernové Popelky se díky Kabaňovi vyšvihla Škoda mezi hvězdy a vyvážené proporce s charakteristickými prvky byly často dávány za příklad současné automobilové elegance.

Každá pohádka ovšem jednou skončí a v případě Jozefa Kabaně se teď může zdát, že oním koncem je jeho prozatím poslední dílo, faceliftovaná Škoda Octavia. Po nepříliš příznivých reakcích na novou tvář nejdůležitějšího mladoboleslavského modelu se ozývaly hlasy, že Kabaň v automobilce upadl trochu v nepřízeň a on sám musel svou práci více obhajovat.

Za brány koncernu

Možná i proto se rozhodl změnit působiště a poprvé ve své kariéře zamířit za brány koncernu Volkswagen. Jak je to doopravdy, se nejspíš nedozvíme, ale je možné, že BMW mělo situaci k lákání nové designérské hvězdy usnadněnou.

Inovovaná Octavia přitom zůstane jedním z posledních modelů Škody z pera výjimečného slovenského talentu. Kabaň ještě připravil novou generaci modelu Yeti, která bude uvedena v průběhu letošního roku, ta by měla být tím zcela závěrečným dílem. Tvář a­ linky, které ovšem Kabaň vozům české značky dal, bude jistě automobilka, teď už pod vedením nějakého nového šéfdesignéra, rozvíjet dál. Nelze očekávat, že by se auta, která Kabaň pro Škodu vytvořil, po jeho odchodu v blízké budoucnosti nějak radikálně změnila. Kabaň nastavil Škodě estetické hodnoty, z nichž zcela jistě bude ráda ještě řadu let vycházet.

Co vše vytvořil Jozef Kabaň

Za pozornost také stojí, že Kabaň odchází právě v době kontroverzních reakcí na jeho nejnovější dílo, a to k automobilce, která má s takovými reakcemi bohaté vlastní zkušenosti. V letech 1992 až 2009 působil u mnichovské značky jako šéfdesignér Chris Bangle, jehož organický design mnohé tradiční fanoušky BMW pobouřil. Dnes jsou však jeho výtvory považovány za elegantní nadčasové vozy a BMW z jejich filozofie nadále vychází.

Výrazný rukopis

Kabaň by teď mohl být další nadějí BMW na výraznější rozvoj designu, jehož současná linie sahá až do roku 1999 k Banglovu konceptu BMW A9 Gran Turismo. Slovenský designér se bude u­BMW zodpovídat Adryanu van Hooydonkovi, který před více než sedmi lety nahradil Bangla v pozici šéfa designu celé skupiny.

Během své kariéry přitom už Kabaň dokázal, že dovede vytvořit výrazná a doslova legendární auta. Krom aktuálních čistých linií, které naordinoval Škodě, je totiž autorem hned několika pozoruhodných koncernových aut.

Tím asi nejúchvatnějším je Bugatti Veyron, pro které Kabaň navrhoval kompletní exteriér (kromě kol). Na tomto voze, kde musela být upřednostněna aerodynamika a funkčnost před samotným vzhledem, si slovenský designér vydobyl obrovské renomé. Důkazem nadčasovosti a funkčnosti jeho linek je i fakt, že nástupce Veyronu, model Chiron, působí v mnoha ohledech spíše jako facelift.

Když Kabaň do Škody v roce 2008 přicházel, bylo to z pozice šéfa exteriérového designu Audi. U této značky mimo jiné navrhl první generaci SUV Audi Q5, která se stala nejúspěšnějším prémiovým modelem svého segmentu. Do Audi přišel Kabaň v roce 2006 z Volkswagenu, který jeho celou kariéru podporoval.

Stipendium od VW získal ve dvaceti letech v době, kdy studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Díky tomu, že mu VW dával hodně prostoru pro práci a že v té době chystal vozy pro sériovou výrobu, mohl i ­přes nedokončené bakalářské studium jako stipendista nastoupit na magisterské studium na slavné Royal College of Art v Londýně. Tu dokončil v roce 1997. Ve stejném roce se začal vyrábět první vůz s jeho kompletním designem, Seat Arosa, o rok později přibylo jeho „dvojče“ Volkswagen Lupo.