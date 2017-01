Kdy doženeme Německo? Jak se liší polistopadové vize a realita

Po listopadu 1989 politici slibovali, že se brzy staneme druhým Rakouskem a při svobodných cestách do zahraničí budeme mít kapsy nadité tvrdou měnou. Již v roce 1995 řekl Václav Klaus, že reforma ekonomiky skončila, a o rok později před volbami hlásal, že průměrná mzda bude v roce 2000 dosahovat dvaceti tisíc korun.



Naivní iluze. Průměrná mzda se v roce 2000 sotva přehoupla přes třináct tisíc a nejtěžší proměna českou ekonomiku teprve čeká.



Při pohledu zpět je zřejmé, že jsme někde udělali a stále děláme chybu. Nejenže jsme se západním vzorům přiblížili mnohem méně, než se čekalo. Jiné postkomunistické státy s horší startovní pozicí, jako Polsko, Estonsko, Maďarsko či Slovensko, se na nás navíc dotahují. Stačí se podívat na statistiky Světové banky.



Podle nich se český hrubý domácí produkt na hlavu zvýšil mezi lety 1993 a 2015 více než dvaapůlkrát na 32 758 dolarů. Polsko nebo Estonsko ale za tu dobu zvýšily svůj HDP na hlavu více než čtyřikrát.

Udrží-li toto tempo, budeme se jim za pár let dívat na záda. Pro Česko je to zpráva o to depresivnější, že jeho ekonomika se v současné podobě už příliš zlepšovat nemůže. Podle ekonomů se blíží svému potenciálu. „Metod, jak zjišťovat úroveň potenciálu, je více. Podle jedné z nich se česká ekonomika aktuálně pohybuje přesně na svém potenciálu, podle jiné je zhruba 0,2 procenta pod ním,“ říká hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte David Marek.

Zdá se, že česká ekonomika naráží na svůj pomyslný strop. Nezaměstnanost je minimální, export i díky intervencím ČNB roste, v zemi panuje cenová stabilita. Růst už příliš není kam.

Navzdory tomu na tom z dlouhodobého pohledu moc dobře nejsme. Po listopadu 1989 se nám sice dařilo přibližovat se vyspělým západním zemím, od světové finanční krize se ale situace změnila.

Přešlapování na místě

Smutnou skutečností je, že od roku 2008 úroveň české ekonomiky (HDP na hlavu přepočtený v paritě kupní síly) stagnovala. Odráží se to i na výplatních páskách českých zaměstnanců. Statistiky z loňského roku ukazují, že Češi si domů odnesou čtvrt století po pádu železné opony výrazně méně než třeba Němci nebo Rakušané.



Podle údajů Eurostatu byla průměrná hrubá mzda v Česku sotva čtvrtinová v porovnání se situací v Německu či Rakousku.



Zatímco Čech si v průměru vydělal 11 654 eur ročně, Němec bral 47 041 eur. Co je ještě horší, jiné statistiky ukazují, že reálné české platy (po započtení inflace) rostou takřka nejpomaleji v Evropě. Podle mezinárodní odborové centrály Trades Union Congress se v Česku v letech 2007 až 2015 zvýšily celkem jen o 1,1 procenta.



Hůře na tom byli zaměstnanci jen ve čtyřech dalších zemích. Méně rostly mzdy v Itálii (o 0,9 procenta), v dalších třech zemích pak reálné výdělky dokonce klesly – v Portugalsku (o 3,7 procenta), Velké Británii a Řecku (shodně o 10,4 procenta).



Pro české zaměstnance musí být frustrující, že třeba takoví Poláci si v roce 2015 odnesli domů v průměru o čtvrtinu vyšší výplatu než v roce 2007. A je to frustrující nejen pro ně, ale pro celou českou ekonomiku. I v důsledku nízkých mezd u nás totiž bují šedá ekonomika, z níž se neodvádí žádné daně. Nízké mzdy navíc znamenají také nízké odvody státu a nakonec i nízké důchody.