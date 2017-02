‚Když umře důchodce, má obchod o tisíc korun nižší tržbu‘. Co bude s jednotami?

ŘETĚZCE, VIETNAMCI A ZRUŠENÉ OBCHODY Podle Asociace českého tradičního obchodu je v Česku přes 15 200 prodejen s potravinami .

. Z toho patří 1400 řetězcům, přes 6600 je obchodů s plochou do 50 metrů čtverečních. Každá třetí patří Vietnamcům , kteří už podle ZKD přibývají minimálně a do malých míst nejdou.



Za posledních 20 let skončilo 6000 malých prodejen, ročně se uzavře dalších téměř 300.