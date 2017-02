Klíčová část obchvatu Prahy má mít ‚ekorazítko‘ letos. Stavět se má za dva roky

Loni byla část okruhu číslo 511 vyřazena ze seznamu jedenácti prioritních staveb, které by měly získat posouzení EIA ve zrychleném řízení, proto musí požádat o nový posudek.

Středočeská krajská rada ve čtvrtek řešila přípravu této zásadní dopravní stavby, kterou chystá Ředitelství silnic a dálnic.

„Stavbu dálničního okruhu 511 Běchovice - D1 a navazující stavby přeložky I/12 Běchovice - Úvaly považujeme za zcela prioritní, neboť obě stavby po svém dokončení umožní převést tranzitní dopravu mimo dopravně dlouhodobě přetížené a kapacitně zcela nevyhovující silnice druhých a třetích tříd v oblasti Říčan, Průhonic a Úval u Prahy,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Po dokončení okruhu se na malých silnicích zklidní doprava, což přispěje ke snížení hluku, zlepšení životního prostředí a zvýšení bezpečnosti. Kraj chce proto s ŘSD více spolupracovat a pomoci na území všech středočeských obcí, jejichž územím okruh povede.



„Jedinou podmínkou z naší strany je, že bude hrazena výhradně z finančních prostředků SFDI a to včetně výkupu pozemků,“ doplnil radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO).

Úsek 511 měří přes dvanáct kilometrů a jsou na něm plánovány čtyři mimoúrovňové křižovatky. Součástí stavby, která propojí dálnice D+ a D11, jsou dva tunely. Pokud nenastanou komplikace, mohla by stavba začít v roce 2019 a potrvá do roku 2022. Cena je odhadována na osm milard korun bez DPH. Navazující přeložka Běchovice - Úvaly by se měla dělat zhruba ve stejném termínu.