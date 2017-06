Investice europoslance ODS. Podivná transakce se zkrachovalou Key Investments

Jak se ale v té době neznámá brokerská firma k oněm prominentním klientům dostala? Archiv Key Investments, který po letech odkrývá další tajemství, sice mnoho odpovědí neposkytl, ale může mnohé napovědět.



LN získaly přesvědčivé informace svědčící o tom, že jedním z ­klientů Key Investments byl i ­bývalý europoslanec za ODS Ivo Strejček. Ačkoliv je dnes již v politickém důchodu, v průběhu minulé dekády se angažoval hned v několika politických funkcích. A to překvapivě blízko hned několika orgánů státní správy, které se podvodnému brokerovi upsaly.

„Od roku 1998 do 2010 pracoval jako člen zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou, členem městské rady byl v letech 2002–2005,“ píše se ve Strejčkově životopise na jeho oficiálních webových stránkách. On sám se ani na opakovanou výzvu LN nevyjádřil. Nicméně podstatné je, že právě Žďár nad Sázavou patřil mezi vůbec první klienty kontroverzního brokera.

„Bohužel o tom nic nevím,“ říká dnešní starosta žďárské radnice Zdeněk Navrátil. Jde ostatně o ­okolnosti staré více než 15 let. Tedy z ­doby, kdy ještě městské samosprávy dávno neměly zákonem danou povinnost zveřejňovat smlouvy. Problematická byla i legislativa v oblasti veřejných zakázek. Nicméně investici minulosti potvrdila sama radnice Žďáru nad Sázavou; Key Investments svěřila vlastní prostředky v ­letech 2001 až 2005.

„Spolupráci město postupně ukončovalo, protože se mu nelíbila investiční strategie společnosti ani správní řízení proti firmě vedené ČNB. Město svěřením svých peněz této společnosti neutrpělo žádné ztráty,“ napsala v minulosti MF DNES.

Jednodenní obchod

Z dokumentů, které LN získaly, nyní vyplývá, že Ivo Strejček byl klientem téže firmy až od června roku 2002, tedy později než obec, na jejíž vedení se podílel. Nicméně u Key Investments zřejmě patřil k okruhu zavedenějších klientů, což se dá usuzovat z ­toho, že mu společnost nechala zřídit vlastní platební kartu.

Aby toho nebylo málo, redakce LN má k ­dispozici důvěryhodné informace svědčící o velmi zvláštní transakci, kterou Strejček prostřednictvím Key Investments uskutečnil jen chvíli poté, co se ke spolupráci s tajemným brokerem upsal.

Během jediného dne, 21. června 2002, jejím prostřednictvím nakoupil 3300 akcií americké telekomunikační společnosti Sunrise Telecom. Jeden cenný papír ho stál 2,17 amerického dolaru, což hodnotu celé transakce vzhledem k ­tehdejšímu kurzu vyčísluje zhruba na necelých 230 tisíc korun. Dotud celkem standardní obchod. Zvláštní je, že ve stejný den zadal Strejček ještě jeden příkaz, a sice k okamžitému prodeji všech akcií. A podařil se mu svého druhu geniální obchod: prodal je totiž za 2,47 dolaru na akcii, celkem tedy o 30 tisíc korun dráž.

Komu je Strejček tak výhodně prodal? Vzhledem k zarytému mlčení bývalého europoslance můžeme jen hádat.

Kdo byl kupec?

Z historických grafů vývoje akcií na burze nicméně jasně vyplývá, že toho dne nebyly světové burzy svědkem žádných abnormálních výkyvů. Konkrétně Sunrise Telecom tehdy dosáhl ceny lehce přes dva dolary. Jakýkoliv normálně uvažující investor by se takové nabídce vysmál. Strejček transakci provedl takzvaně over-the-counter, tedy v­investiční hantýrce mimo burzu. Kupujícím tedy mohl být prakticky kdokoliv. Vyloučit ovšem nemůžeme, že je od něj koupila sama společnost Key Investments. Ostatně Strejček si hned následující pracovní den ze svého účtu vybral 30 tisíc korun v ­hotovosti, o čemž svědčí další dokument, který mají LN k dispozici.

Klausův člověk

Strejček zahájil svou politickou kariéru na Úřadu vlády, v ­letech 1996–1997 působil jako tiskový mluvčí tehdejšího premiéra Václava Klause. Nutno dodat, že se zkrachovalou firmou Key Investments byla spojena i řada dalších Klausových spolupracovníků. Její londýnskou matku řídil několik měsíců na přelomu let 2002 až 2003 pozdější Klausův hradní kancléř Jiří Weigl. V­tuzemsku stejnou firmu zastupoval Robert Holman, později Klausem vybraný do bankovní rady ČNB. Klausem založený think tank Centrum pro ekonomiku a politiku investoval s Key Investments také.

A zapomenout nesmíme ani na skutečnost, že Strejček byl v době své politické činnosti klíčovým členem ODS, zejména v její stranické buňce na Vysočině. Klientem Key Investments byl jak známo po jistou dobu Kraj Vysočina, a ­jak nedávno vyšlo najevo, dokonce i stranická kasa ODS.

Pro úplnost je třeba poznamenat, že v dozorčí radě Key Investments nějakou dobu působil i Josef Mráz, v současné době místopředseda představenstva holdingu Agrofert. Ten je mateřskou společností vydavatelství Mafra, které vydává i Lidové noviny.