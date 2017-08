Kolik ještě tunelů provrtá Prahu? Studie nabídne ‚zelené‘ pokračování Blanky

PRAHA Praha definitivně rozhodla o přípravě studie alternativního vedení městského okruhu. V úterý to schválili městští radní. ČSSD a ANO původně chtěly rovnou rozhodnout o trase počítající s několika tunely přes Balabenku, zástupci Trojkoalice a zejména Zelených však požadovali rozpracování alternativy, vedené z větší části nad povrchem.

Studie variantního trasování bude podle odhadu hotova nejdříve za rok. Rozhodnutí kritizuje opoziční ODS.

Zakázku na zpracování studie zadá magistrátní odbor strategických investic na základě podkladů od městského Institutu plánování a rozvoje (IPR). Zadání zakázky má být hotovo do konce srpna, po výběru dodavatele se doba zpracování odhaduje na devět až dvanáct měsíců.



MĚSTSKÝ OKRUH Městský nebo také vnitřní okruh staví město ze svých zdrojů.



Funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem do Prahy 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou až k Barrandovskému mostu a Jižní spojce.



Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. První část okruhu začala fungovat v 80. letech, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.

„Studie musí být vyhotovena na dostatečně odborné úrovni, odpovídající řešené problematice,“ stojí ve schváleném dokumentu.

Studie bude zahrnovat návrh variantního řešení včetně případných podvariant, zhodnocení dopravních kapacit na základě modelů a ekonomické a enviromentální vyhodnocení stavby. Cílem je připravit dokumentaci v takové podrobnosti a rozsahu, aby byla srovnatelná s podpovrchovou variantou, která již má platné posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).

Variantní trasa vychází ze staršího návrhu IPR a místo vybudování jedné velkokapacitní komunikace počítá s vedením dopravy po dvou trasách, které už existují. Jedna by vedla od Pelc-Tyrolky Povltavskou ulicí směrem na Českobrodskou a zahrnovala by nový tunel pod Malešicemi.



Druhá by řidiče vedla z Holešoviček přes Průmyslový polookruh. Postavit by bylo nutné jen úsek o délce zhruba 3,5 kilometru, zahrnující nový tunel. Zvažuje se i zahloubení ulice v Holešovičkách, které primárně nesouvisí s městským okruhem, ale s potřebou snížit dopravu, zatěžující obytnou zástavbu.

Podle varianty ANO a ČSSD by asi desetikilometrová trasa vedla z Pelc-Tyrolky přes Balabenku do Štěrbohol. Skládala by se ze tří úseků, prvním je 3,2 kilometru dlouhý úsek z Pelc-Tyrolky na Balabenku, kde mají být dva tunely. Druhý úsek mezi Balabenkou a Štěrboholskou by měl jeden tunel a třetí částí je 1,35 kilometru dlouhá Libeňská spojka. Tam by tunel měřil 865 metrů.

Rozhodnutí radních kritizuje pražská ODS, která podporuje zahájení dostavby okruhu ve stávající variantě.



„Nepotřebujeme další a další studie, potřebujeme konečně začít stavět,“ uvedl předseda pražských občanských demokratů Filip Humplík. Dodal, že zadání nové studie je podle něj jen produktem vnitřních hádek v magistrátní koalici, která se není schopna dohodnout a řešení problémů odsouvá do budoucna.