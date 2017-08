Konec české ostudy? Stát se chystá ochromit vychytralé směnárny

PRAHA Česká národní banka a ministerstvo financí chtějí umožnit turistům stornovat nevýhodnou směnu valut do dvou hodin. Směnárny by pak měly mít jen jeden kurzovní lístek.

Město podvodů. Tak nazvala stanice National Geographic před pěti lety Prahu. Podle reportáže zde taxikáři okrádají turisty, metropole je plná kapesních zlodějů a směnárny v centru mění peníze za extrémně nevýhodných podmínek. Vedení Prahy se tehdy její vyznění příliš nelíbilo.

Před několika týdny pak přišla německá stanice Kabel eins a její reportér Peter Giesel s­ podobnou reportáží o hlavní městě s názvem Pozor, natáhnou vás. Nešvary, které poškozují Prahu v očích zahraničních turistů tedy stále nevymizely.

Postavení cizinců, kteří se cítí být okradeni, by se však mohlo do budoucna zlepšit. Alespoň co se směnáren týče. Ty by podle České národní banky měly inzerovat jen jeden kurzovní lístek, a nikoli dva s rozdílnými kurzy, jako je tomu v mnoha případech dnes.



Ale hlavně by jejich zákazníci měli získat možnost si směnu do určité doby rozmyslet.

„To znamená, že pokud později zjistí, že směna byla nevýhodná, protože si ji porovnali s jinou směnárnou a s jinými kurzy, tak se mohou do dvou hodin vrátit do směnárny, požádat ji o zpětnou směnu, a dostat tak své peníze zpátky,“ uvedl člen rady centrální banky Tomáš Nidetzký.

Navrhovanou změnu vítá filmař a novinář Janek Rubeš, který se dlouhodobě nešvarům, jako jsou nepoctiví taxikáři v centru či problematické směnárny, věnuje.

„Z navrhované legislativy jsem nadšený. Většina lidí si to, že byli oškubáni, uvědomí hned, jakmile si přepočítají peníze. Takhle by dostali okamžité řešení, což by bylo skvělé,“ říká Rubeš s tím, že v centru Prahy existuje několik desítek směnáren, které si například z eura vezmou více než třicet procent. „Kdokoliv, kdo navštíví jednu z těchto směnáren, musí Prahu považovat za Divoký východ,“ dodává.

„Na vhodnosti zavedení možnosti klienta odstoupit v relativně krátké lhůtě od směnárenského obchodu panuje celkem shoda, avšak tato problematika bude i nadále předmětem diskusí, protože je třeba vyřešit některé technické detaily,“ potvrzuje záměr situaci řešit Filip Běhal z ministerstva financí, které teď na úpravách směnárenského zákona pracuje.

ČNB má dnes svázané ruce

Dnes se sice turisté, kteří se cítí být podvedení, mohou obrátit na ČNB, té však svazuje ruce zákon. „Jeho současné znění nestanoví povinnost směnárníka provést storno již uskutečněného obchodu a toto nemůže směnárníkovi nařídit ani ČNB,“ říká mluvčí centrální banky Denisa Všetíčková.

Podle regulátora si stěžují jen desítky podvedených lidí. „Když se podíváme na statistiky, kolikrát se na nás klienti obrátí, je to v ­desítkách případů,“ říká Niedetzký. Podle Zprávy o výkonu dohledu, kterou banka každoročně vydává, dostala banka loni na 162 podnětů veřejnosti, které se týkaly směnárenské činnosti.

„Možná si stěžují desítky lidí, ale reálně se musí v Praze cítit být denně okradeny stovky turistů,“ odhaduje Rubeš.

Podle něj by mohlo pro nápravu dělat více i ­samotné hlavní město. „Celou sobotu jsem stál u ­jedné směnárny na Staroměstském náměstí s transparentem, že si fakticky účtuje poplatek 42 procent.



Neporušoval jsme přitom žádný zákon. Za dobu, co jsem tam stál, tak tam nikdo nevešel. Myslím, že Praha může před takovou směnárnu postavit hostesku s ­bodyguardem, která by turisty upozornila na to, jaký je uvnitř kurz,“ říká Rubeš. A připomíná v ­této souvislosti antikonfliktní tým, který turisty upozorňuje na zákaz pití alkoholu na ulici: „Praha by tak mohla najmout i lidi, kteří by turistům u směnáren říkali, že dostanou nevýhodný kurz.“

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Město sice připouští, že o problému ví, ale prý s ním nemůže moc dělat.

„Směnárny nejsou v­ naší kompetenci. Ze zákona nemůžeme řešit to, co zmiňujete. Na neetické chování některých provozovatelů upozorňujeme, legální možnost, jak zakročit, ale město nemá. Směnárny a jejich kontrola jsou v kompetenci ČNB,“ říká šéf magistrátní komunikace Vladimír Řepka.



Na doplňující otázky, jak a kde turisty magistrát na nevýhodné směnárny upozorňuje, již neodpověděl.

Nejdříve koncem roku 2018

Nejde o jedinou změnu, s níž ČNB přichází. Banka chce, aby měly směnárny jen jeden kurzovní lístek. Dnešní praxe je taková, že směnárna má vedle sebe často dva kurzy, kdy jeden je označován jako VIP. Ten dostane zájemce o výměnu například po předložení zákaznické karty.

„Méně výhodný kurz nesmí směnárna nabídnout vůbec. Výhodnější kurz může nabídnout v ­rámci osobního jednání s klientem, ale ne v rámci inzerce a propagace, která je často zavádějící a ­velmi často způsobuje zaměnitelnost těchto výhodnějších kurzů s kurzem uváděným na kurzovním lístku,“ říká mluvčí centrální banky Všetíčková.



Jak doplňuje ministerstvo financí, budoucí regulace, ať už bude jakákoli, by neměla vést k tomu, že klienti o ­možnost získat po dohodě lepší podmínky přijdou.

Přesto půjde ještě o běh na dlouhou trať. Podle ministerstva by novela v případě, že se nic nezadrhne, mohla nabýt účinnosti v závěru roku 2018, respektive počátkem roku 2019.