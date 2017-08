Konec jednoho snu. Miliardy na rychlý internet propadnou zpět Bruselu

PRAHA O 14 miliard korun evropských dotací na rozvoj rychlého internetu v České republice ̈není kvůli chybám ve vypsaných podmínkách zájem. Firmy říkají, že raději budou stavět nadále bez nich. I když pomaleji.

Česko přijde o významnou část ze 14 miliard korun evropských dotací na rozvoj rychlého internetu. Může za to tříletý skluz zapříčiněný přetahováním se ministerstev průmyslu a vnitra o vliv nad rozdělováním peněz a neschopnost ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) připravit dotační výzvy.



Příjem žádostí o první část peněz končí už za měsíc, zatím se však nikdo nepřihlásil a podle informací LN z trhu se ani žádné velké projekty nechystají.

Papírově vypadá operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) i jeho část soustředící se na rozvoj informačních a komunikačních technologií dobře.



Za to, že se podařilo vyčerpat již zhruba polovinu prostředků určených pro IT, však může úspěch dotací pro datová centra. Peníze na výstavbu vysokorychlostních internetových sítí, které by měly přinést kvalitní připojení i do těch nejzapadlejších koutů České republiky, však leží ladem.

Fiasko? Uvidí se koncem září

Ještě před koncem září se uzavře první kolo výzvy, v níž MPO chtělo rozdělit přes 11,5 miliardy korun z celkových 14. Přestože žádosti přijímá už od 26. dubna, dosud se nikdo nepřihlásil; ministerstvo očekává, že se schránka začne plnit až těsně před 26. zářím. Podle ankety LN mezi poskytovateli internetového připojení však hrozí fiasko, protože podmínky dotací jsou stanoveny špatně, na což český IT sektor dlouhodobě upozorňoval.

„Podle informací ze sektoru se do výzvy přihlásí jen výjimky, jednoznačně zůstane drtivá část peněz nevyužita,“ potvrzuje Ondřej Beránek z poradenské společnosti eNovation, která se zabývá veřejnou podporou.

Zachránit peníze lze například jejich přesunutím do jiných dotačních titulů. MPO však napevno počítá ještě s druhým kolem výzvy, které se však letos nestihne. Do té doby se nechce o realokaci bavit.

Průměrná rychlost mobilního připojení v Evropě v prvním čtvrtletí 2017

„Vzhledem k tomu, že zatím neproběhl ani konec příjmu žádostí v první výzvě a je plánována výzva druhá, není o případném přesunutí peněžních prostředků mimo program podpory vysokorychlostního internetu uvažováno,“ uvedl mluvčí resortu František Kotrba.

Vyčerpání 14 miliard ve výstavbě za zbývající dva roky programového období, a to včetně zimy, kdy se nestaví, je dle firem spíš sci-fi. Každý úspěšný žadatel totiž musí přihodit ze svého stejnou sumu, kterou dostane na dotaci. Telekomunikační společnost Cetin, dědic sítí po Českém Telecomu, přitom plánuje do již připravených projektů investovat v období 2016–2023 celkem 22 miliard korun.

Raději bez dotací

„Utratit za dva roky 28 miliard korun v takzvaných bílých místech, tedy tam, kde není ekonomické racio, prostě nejde,“ říká prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu Jakub Rejzek.



„Navíc i kdyby byla výzva napsána dobře, asi se hned nenajdou zajišťovatelé pro všechny potřebné regiony, takže by měla ještě následovat třetí výzva, čímž už se dostáváme do roku 2019,“ dodal Beránek.

Záchrana miliard formou převedení přitom není jednoduchá ani rychlá. Podléhá totiž schválení Evropské komise a ta je nyní přísnější než v předchozím dotačním cyklu. Přesunout peníze by bylo možné do programu ICT a sdílené služby. Při velmi dobré argumentaci by pak mohla část peněz pomoci v dalších segmentech OP PIK, kterými jsou rozvoj výzkumu a vývoje, podpora podnikání malých a středních firem a úspora energií.

Podle internetových providerů dokonce současná podoba dotací hrozí nedovolenou veřejnou podporou. Sdružení lokálních operátorů ISP Alliance a Cetin proto minulý týden podaly k Evropské komisi dvě stížnosti. Kvůli průtahům totiž dokumenty potřebné pro vypsání výzev pracují s daty z roku 2015, jenže od té doby iv nepokrytých oblastech přibyly tisíce nových vysokorychlostních přípojek a ty by byly dotovanými sítěmi ohroženy.

Kritická situace tak přivedla dříve znesvářené malé i velké firmy k vzácné shodě. „Než za podmínek, které by mohly poškodit trh, pak je lepší nerozdělovat dotace vůbec,“ uvedla Kamila Dunděrová z tiskového oddělení Cetinu.