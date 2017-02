Konec 'podpultových nabídek' operátorů? Výjimečně nešťastné, soudí radní ČTÚ Malý

Zákazníci, kteří mají trpělivost a chuť se dohadovat, mohou nyní u operátorů dosáhnout na lepší cenovou nabídku, než je ta oficiální. Tomu by však do budoucna měla zabránit novela telekomunikačního zákona, do něhož ministerstvo průmyslu vložilo pasáž, podle kterého budou takzvané „podpultovky“ nelegální. Ty byly přitom mnohdy jedinou cestou, jak se dostat k cenově výhodné nabídce.



„Tato část novely je výjimečně nešťastná. Došlo by k omezení autonomie vůle smluvních stran a k velkému nebezpečí zakonzervování cen v segmentu, kde již nyní, po protispotřebitelské novele, neprobíhá intenzivní soutěž,“ uvedl v on-line rozhovoru na serveru Lidovky.cz Malý.

Za situaci, která nyní na tuzemském telekomunikačním trhu panuje, podle něj z velké části může skutečnost, že v Česku existují pouze tři telefonní operátoři. „Šéf rakouského regulátora Johannes Gungl si pochvaluje, jak tam měli na začátku století pět operátorů. Ti se postupně pospojovali na tři, ale regulátor spojení podmiňoval striktními ústupky. Rakouský úřad nikdy nemusel konkurenci vymáhat, pouze dohlížel, jestli jim to dobře funguje,“ přibližuje, proč jsou služby operátorů v okolních zemích levnější.

Jako chybu vidí Malý rovněž to, že se o danou oblast nikdy příliš nezajímali politici. Doufá, že by se Česká republika mohla dočkat snížení cen už na jaře, podmiňuje to ale několika faktory, jako například zrychlením možnosti přestupovat mezi operátory s přenesením čísla.

„Svědomí mám čisté“

Na dotaz čtenáře, zda by pozici českých spotřebitelů zlepšila možnost hromadných žalob, odpověděl: „Ano, bezesporu.“ Za vhodné by zase považoval, kdyby stát formou sociálních dávek přispíval neslyšícím na internet.

Bránil se i nařčení, že během svého funkčního období nic nedělal, ale pouze chodil do médií a kritizoval. „Jsem neexekutivní člen rady ČTÚ, formálně jsou mé pravomoci omezené pouze na hlasování na zasedání rady. Gró mé práce je připomínkování materiálů, které úřad předkládá ke schválení či projednání,“ odpověděl s tím, že přinesl desítky podnětů proti operátorům, o nichž nakonec přesvědčil i úředníky.

Za drahý mobilní internet a špatnou ochranu zákazníků proti mobilním operátorům spoluodpovědnost necítí. „Svědomí mám čisté, protože proti protispotřebitelským zákonům jsem bojoval, jak jsem mohl,“ reagoval Malý, kterému v březnu končí mandát. Ministr Jan Mládek si jej už ve funkci člena Rady ČTÚ nepřeje, neboť prý „více mluví, nežli koná“, a hledá za něj náhradu.