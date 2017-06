Konec portýrů v metru? Praha slíbila postavit eskalátory ve stanici Veleslavín

MAFRA Portýr najatý Letištěm Václava Havla pomáhá s kufrem ve stanici metra... | foto: Tomáš Krist

PRAHA Dva eskalátory ve stanici metra A Veleslavín by mohly být instalovány do 30. dubna příštího roku. Pražský dopravní podnik (DPP) nyní dokončuje projekt dostavby, samotná stavba by mohla začít letos v listopadu. Cena zatím není známá.

Chybějící eskalátor ve stanici, odkud jezdí autobusy MHD na letiště, byl v minulosti terčem kritiky. Letiště tam dokonce vyslalo portýry, aby lidem nosili kufry. Stanice byla zprovozněna v novém úseku metra A z Dejvic do Motola v dubnu 2015. Zprovoznit pohyblivé schody chce podnik v rámci kolaudace úseku z Dejvické do Motola. Kolaudace je plánována právě na 30. dubna 2018. ČTĚTE TAKÉ: Autobusoví obři dostali v Praze zelenou. Mají dorazit nejpozději za rok

Stavba začne v listopadu pouze za předpokladu, že do konce letošního října získá podnik souhlasné stanovisko dotčených orgánů. „A zároveň nejdéle do konce října musí být podepsaná smlouva se zhotovitelem společností Metrostav,“ doplnila mluvčí mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková . Město řešilo v minulosti kromě eskalátoru další varianty. Jednou z nich byla stavba pohyblivého pásu, na který by si cestující dali kufry a vystoupali po vedlejším pevném schodišti. Podle tehdejších propočtů měl projekt vyjít na tři miliony. Další možností bylo vybudování výtahu z vestibulu na povrch. Jeho stavba by vyšla na asi osm milionů korun a trvala by devět měsíců. Na Veleslavíně přestupují cestující, kteří jedou na Letiště Václava Havla v Ruzyni, z metra na autobusovou linku 119. Původně tam přestupní terminál nebyl plánován, nakonec ale tehdejší vedení města rozhodlo, že trasa metra A bude končit u nemocnice v Motole a směrem k letišti už nepovede. Úsek metra A stál zhruba 20 miliard korun. V novém úseku vznikly čtyři zastávky - Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol.