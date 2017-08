Konec slepených a nedosmažených lupínků? Strážnické brambůrky prověří laser

STRÁŽNICE Strážnické brambůrky, které vyrábí již téměř 30 let Petr Hobža s rodinou v továrně na Hodonínsku, získaly moderní vybavení. Téměř vylučuje, že se do sáčku dostanou nedostatečně kvalitní kusy. Firma si za tři miliony korun pořídila do výroby laser, který kontroluje kvalitu bramborových lupínků.

Nové zařízení dokáže na bázi reflexe světla zjistit rozdíly v hustotě lupínku.



„Vyřadí tak částečně nedosmažené či slepené lupínky. Dokáže vyloučit i jiné materiály, které by se náhodně dostaly na výrobní linku,“ uvedl obchodní ředitel Petr Hobža mladší.



Lidé by tak měli najít v sáčku jen ty ideálně osmažené lupínky. Laser totiž doplňuje trichromatickou kameru. Ta umí za minutu za fritézou vyfotit až šest tisíc lupínků. Porovnává je s referenčním vzorkem a ten, který neodpovídá, stroj vyřadí.

„Díky průběžné modernizací výroby jsme získali certifikát International Food Standard, který řada českých i nadnárodních výrobců potravin nemá,“ řekl Hobža. Když v roce 1988 jeho otec začínal, smažil doma na pánvi, po revoluci, kdy rozjel skutečné podnikání, smažil na velkých repasovaných pánvích.



Až později pořídil první výrobní linku a v roce 2012 se přesunul ze zahrady rodinného domu do průmyslové zóny ve Strážnici. Loni například modernizoval balení, sáčky už není nutné dávat do kartonů ručně. Dosavadní baliči se stali kontrolory.



Prodej zatím nehrozí

Velký skok v množství výroby nastal poprvé v 90. letech, kdy do Česka přišel Ahold s řetězcem Mana a později Albert a začal Strážnické brambůrky prodávat.

V současnosti firma Petr Hobža s 35 zaměstnanci vyrobí brambůrky ze 40 tun brambor, což je dvanáct až třináct tun lupínků. Rodina si zakládá na tom, že nevyrábí chipsy, ale brambůrky. Při výrobě se vynechává blanšírování, tedy propláchnutí lupínků vodou před smažením. Výroba je komplikovanější, nejde využít tolik odrůd brambor jako pro chipsy, ale zůstává silná bramborová chuť.

Společnost v současnosti vedou synové zakladatele Petr a Libor. Občas se objevují nabídky investorů, prodávat ji však nehodlají. V posledních šesti letech se růst tržeb pohybuje mezi pěti a deseti procenty. Za rok 2015 činily tržby 165 milionů korun, o rok dříve to bylo 140 milionů. Zisk se pohybuje okolo 14 milionů korun.