RECENZE: Jaká je upravená Octavia naživo? Největší vášně budí světlomety

Jenže praxe ukazuje, že to nebude zas tak divoké. Nová světla působí originálně a i ti, kterým nepadnou na poprvé zrovna do oka, si na jejich vizáž postupně zvyknou. Jisté také je, že nové světlomety dávají větší prostor pro individuální vkus. I mezi kolegy můžeme pozorovat různorodé reakce, někomu více vyhovují kombinace se světlými barvami, někomu s barvami tmavšími.

Jedna podmínka tu ale je – opravdu dobře vypadají nové světlomety v LED provedení, které bude k dispozici za příplatek. Pásky pro denní svícení pak vytváří autu nezaměnitelný „světelný podpis“, který vypadá výborně třeba ve zpětném zrcátku.



Druhou změnou, která je jak estetická, tak technická, je zvětšení rozchodu kol zadní nápravy. Škoda ty vyslyšela kritiku, která říkala, že Octavia vypadá zezadu příliš úzká. Teď jsou kola více u krajů blatníků a auto je rozkročenější, což dodává zádi na robustnosti a eleganci. Důsledkem nového řešení, kterého bylo dosaženo za pomoci nových dílů zadní nápravy, je i vylepšení směrové stability auta a jízdních vlastností v zatáčkách. V tomto případě jde ale o vylepšení jen drobné, málokterý řidič jej v praxi pozná.



Co se zadní nápravy týče, nadále Octavia volí dvoje řešení. Tím základním náprava s vlečnými rameny. Ta je určena pro vozy s motory do výkonu 110 kW včetně, tedy asi pro většinu prodaných modelů. Silnější provedení a auta s náhonem 4x4 nebo s pohonem na CNG mají víceprvkovou zadní nápravu. Ta je stabilnější, ale při běžné jízdě pozná řidič hlavně akustický rozdíl. Víceprvková náprava je zcela tichá, zatímco ta vlečná při přejezdu nerovností bouchá. A zdá se nám, že Facelift tento rozdíl ještě trochu umocnil. Nicméně Octavia nadále jezdí výborně a je to ono klasické nezáludné a uživatelsky přívětivé auto.

Úděl obchodního cestujícího

Podle nás je ovšem podmínkou, aby byl pod kapotou benzínový motor (nebo CNG varianta). Se zážehovým agregátem je Octavia vždy příjemně tichá a velmi klidná, diesel auto nepříjemně rozvibruje a interiér prosycuje dunivým zvukem. Když se ten setká ještě se zvuky od zadní nápravy, není to nic příjemného. V benzínovém provedení (a třeba s víceprvkovou nápravou) je ale vždy klid , jediné, co může posádku rušit je aerodynamický hluk, jinak je benzínová Octavia skvěle tichá.



Vyzkoušeli jsme i další trochu kontroverzní prvek, který ale už Škoda zavedla před faceliftem – litrový tříválec TSI s výkonem 85 kW, který je dnes základem v ceníku. Motor na auto výborně stačí, je dobře odhlučněný i utlumený z hlediska vibrací a jeho zvuk v otáčkách možná i charakternější než u čtyřválců. Navíc se k vytáčení nenechá moc pobízet a auto s ním krásně plynule zrychluje. Jen to chce držet otáčky nad úrovní dvou tisíc za minutu. Spotřeba se přitom při svižné jízdě pohybovala na skvělých 6,3 litrech na 100 kilometrů a v praxi se půjde určitě dostat i o půl litru níže.



Jenže údělem „obchodních cestujících“, kterým slouží Octavia jako služební vůz, je diesel. V dnešní době především levnější 1.6 TDI. Jeho výkon je shodný jako u litrového TSI (85 kW), je však dávkovaný hruběji a i kvůli spojení s pouze pětistupňovou převodovkou (TSI má šestistupňovou) za mnohem hlasitějšího a nepříjemnějšího zvukového doprovodu. Spotřeba přitom není drasticky nižší než u TSI, při shodném tempu se pohybuje asi na 5,5 litrech na 100 km a opět platí, že se dá dostat níže.



Určitou alternativou pro firmy může být provedení s pohonem na CNG, které bylo tím posledním, jež jsme vyzkoušeli. Výkon 81 kW z agregátu 1.4 TSI neohromí a litrový tříválec proti němu působí dynamičtěji a má snad i zvonivější zvukový projev. Jenže z hlediska provozních nákladů na tom bude CNG provedení lépe než diesely a i z hlediska celkové kultivovanosti je proti nim balzámem na duši. Navíc má v základu onu tichou víceprvkovou nápravu.