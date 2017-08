Koreji došla trpělivost s nedotknutelnými miliardáři. Dědic Samsungu dostal pět let

Masivní korupční skandál, který vyhnal do ulic statisíce Korejců a vedl až k odvolání prezidentky, nyní spolu s prvním verdiktem v kauze hluboce otřásá i světovým byznysem. Soud poslal na pět let za mříže faktického šéfa kolosu Samsung.

Ještě před půl rokem byl jedním z nejvlivnějších mužů planety a s odhadovaným jměním 6,2 miliardy dolarů třetím nejbohatším mužem Jižní Koreje. On sám přitom pro to nemusel ani hnout prstem. Narodil se zkrátka jako jediný syn I Kun-hia, šéfa jihokorejského gigantu Samsung, konglomerátu sdružujícího na 80 různých firem. Od těch vyrábějících elektroniku přes loděnice, stavební firmy, pojišťovny až třeba po baseballový tým.

Jako jediný syn měl 49letý I Če-jong jednou toto impérium zdědit tak, jako ho zdědil i jeho otec, dnes 75letý I Kun-hi po svém otci a zakladateli celého kolosu v roce 1987. Namísto toho ho však včera celý svět sledoval, jak spoutaný na zápěstích i pažích opouští soudní síň a nastupuje do vězeňského autobusu.

Proces století má oslabit moc čebolů

Proces století, jak ho tituloval jihokorejský tisk, pro něj po půl roce skončil vynesením pětiletého trestu. Nejtvrdšího, jaký kdy ve východoasijské zemi padl pro hlavu takzvaných čebolů, mamutích podniků, které si vybudovaly enormní vliv sahající do těch skutečně nejvyšších pater politiky. Poté, co I Kun-hi před třemi lety utrpěl těžký infarkt, to byl právě jeho syn, kdo se fakticky ujal vedení celého konglomerátu.

Soud v hlavním městě Soulu ho včera shledal vinným z uplácení a zpronevěry v aféře exprezidentky Pak Kun-hje, kterou v prosinci odvolal parlament. Podle obžaloby zaplatil dědic Samsungu z korporátního rozpočtu 43 miliard wonů (přes 900 milionů korun) důvěrnici hlavy státu a šedé eminenci Čche Son-sil, aby si tak zajistil posílení kontroly nad rodinným podnikem. Obžaloba pro něj za to žádala dvanáctiletý trest.

Jak jí dal soud za pravdu, I Če-jong se pokoušel astronomickými úplatky dostat oklikou k větší moci ve vlajkové lodi konglomerátu Samsung Electronics, aniž by musel navyšovat svůj stávající podíl nákupem akcií. Konkrétně plánoval fúzi dvojice dalších společností ve skupině, Samsung C&T a Cheil Industries, v nichž měl podíl i státní penzijní fond. Prezidentčin úřad tlačil právě na fond, jehož souhlas byl pro fúzi klíčový, aby na ni kývl i přes nevoli menšinových akcionářů.

Nejdřív explodující mobily a teď verdikt

Z dosavadního vyšetřování přitom vyplývá, že mozkem stojícím za spletitou korupční sítí byla 61letá prezidentčina důvěrnice Čche Son-sil, dcera někdejšího vůdce náboženského kultu Víra věčného života, mentora odvolané hlavy země. Za ovlivnění patřičných státních záležitostí proudily úplatky přes různé organizace napojené právě na prezidentčinu důvěrnici. Část peněz tak naoko končila na účtech organizací podporujících iniciativy hlavy státu, jiné rovnou třeba v jezdeckém klubu v Německu, kde trénovala parkur její dcera.



Prezidentka a její někdejší pravá ruka jsou nyní souzeny v odděleném procesu a hrozí jim až doživotí. Obě jsou ve vazbě.

V ní strávil téměř půl roku i dědic Samsungu I Če-jong. V ostře sledované kauze panoval mimořádně velký tlak na přiměřený trest poté, co v minulosti vícero šéfů čebolů dostalo za podobné delikty jen podmíněné tresty. Mezi nimi také I Če-jongův otec. V roce 1996 za úplatkářství a znovu pak v roce 2008 za zpronevěru a daňové úniky, aby ho nakonec rok nato omilostnil prezident.

Tentokrát však soud neuznal námitky, že se miliardářův syn a de facto šéf konglomerátu nepodílel na jeho praktickém řízení a že peníze společnost vyplácela bez jeho vědomí. Spolu s ním dostali až čtyřleté tresty i čtyři další vysocí představitelé Samsungu.

I Če-jongovi právníci už avizovali, že se odvolají. Případ tak zřejmě skončí u nejvyššího soudu. Co bude mezitím s rodinným impériem, není jasné. Jisté je jen to, že po skandálu s explodujícími telefony Galaxy Note 7 je nynější verdikt pro Samsung další těžkou ranou.