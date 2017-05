Koruna ignoruje politiku. Pád vlády už měnu nestresuje, hlásí analytici

Ekonomiky, a tedy ani koruny, se podle něj demise vlády nedotkne.

„Podle reakcí parlamentních stran to navíc vypadá, že současná vláda v demisi zemi dovede do podzimních řádných voleb. Efekt demise by se tedy omezil na pokračování vnitropolitických bojů s těžko odhadnutelným vlivem na výsledek voleb, které jsou ještě daleko,“ uvedl Vlk.

Podle Jiřího Cihláře z Next Finance korunu přestaly obavy z pádu české vlády výrazněji stresovat už v úterý. Korunu podle něj nepustí za posílením třeba druhé kolo prezidentských voleb ve Francii, které se koná v neděli.

Po úterním oznámení demise vlády koruna v první reakci krátce oslabila nad 26,96 Kč/EUR. Poté ale posílila a obchodování uzavřela na 26,90 Kč/EUR a byla tak o pět haléřů slabší než v pátek.