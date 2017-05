Koruna je jako boxer Rocky Balboa, říká centrální bankéř Dědek

Pokud po volbách padne politické rozhodnutí, může být země členem klubu už od 1. ledna 2021.



„Musíte být minimálně dva roky v kurzovém mechanismu, pak to Evropská komise vyhodnocuje, ale od ledna následujícího roku bychom mohli být uvnitř,“ dodává Dědek, který měl přijetí eura na ministerstvu financí na starosti. I někdejší „pan Euro“ však připouští, že výhodou koruny je její vysoká stabilita, nehledě na to, co se děje kolem.

Svědčí o tom nedávná politická krize, která měnu prakticky nepoznamenala. „Říká se, že koruna je jako Rocky (filmový boxerský šampion – pozn. red.). Nenechá se jen tak něčím vyvést z rovnováhy. To, že jen lehce reaguje, je projevem stability,“ říká Dědek.

Oldřich Dědek z ČNB

Eurodebatu vrátil do hry tento týden premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Na sněmu Hospodářské komory připomněl, že po volbách ve Francii a Německu zrychlí integrace eurozóny a Česko bude nuceno zareagovat. „Dříve nebo později si musíme odpovědět na otázku, ne jestli, ale kdy budeme schopni euro přijmout,“ řekl.

Že by nám účast v eurozóně přinesla větší možnost tlačit na její reformu, si myslí bývalý viceguvernér ČNB Pavel Kysilka. Podle něj je společná měna důležitá iz bezpečnostních důvodů. „Svět není jen o měně a ekonomice, ale je tu i bezpečnostní hledisko. Pro malou zemi, jako je Česko, je při sílící agresi Číny, Ruska a Turecka dobré být v nějakém těsně svázaném klubu,“ říká Kysilka.

Se Sobotkou souhlasí i ekonomický expert a europoslanec za TOP09 Luděk Nidermeyer: „Po brexitu se čím dál více ukazuje, že jádro Unie se stěhuje do eurozóny. Přijetí eura má pro nás jednoznačný přínos nejen ekonomický, ale zejména politický, nechceme-li skončit mimo evropské rozhodovací procesy. Což by rozhodně nebylo v českém národním zájmu.“

Přijme-li Česko euro, přijde o kurzový nástroj podporující ve špatných časech ekonomiku. „Pokud ho nemáme, tak si musíme pomoct rozpočtovými přebytky. Tady mám výhradu v tom, že nevidím žádnou politickou vůli vytvářet je v dobrých dobách. Kdyby tomu tak bylo, tak už máme přebytek čtvrtý rok v řadě,“ dodal Kysilka.

Ivan Pilný.

Současná vláda ale rozhodně o přijetí eura ještě nerozhodne. „I když tam musíme, a česká ekonomika splňuje kritéria, tak situace v Evropě momentálně není příliš stabilní. Je tu brexit, chystají se volby v Německu. Určitě dnešní vláda žádný konkrétní termín přijetí eura nepodá,“ řekl poslanec Ivan Pilný (ANO), navržený na post ministra financí.

Rozhodovat se tak bude až po volbách. Zatímco sociální demokracie je pro, například ODS sice euro výslovně neodmítá, ale pro aktuální přijetí není. „Koruna nám nepřekáží. Budeme trvat na našich dlouhodobých programových pilířích, kdy máme u otázky eura, že je třeba se zeptat v referendu voličů, jestli si přejí takovou míru ztráty suverenity,“ uvedl ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

Největší otazník tak zůstává u šéfa ANO Andreje Babiše, který nepovažuje za potřebné euro nyní řešit. „Není to dnes aktuální téma. Korunu považuji za vhodný nástroj, který dokáže v případě potřeby korigovat ekonomiku,“ prohlásil Babiš tento týden pro LN.