Korupce stavebních firem? Osm z deseti velkých společností se setkalo s úplatky

PRAHA Kvalita materiálů, termín dodání a hlavně cena – to jsou hlavní kritéria, podle kterých se stavební firmy v Česku rozhodují o výběru svých dodavatelů. Ti ale občas zkoušejí dostat se k zakázce i jinak než jen konkurenční nabídkou – a to výměnou za osobní benefity nabízené zaměstnancům společnosti, která dodavatele poptává. Zkušenost s takovýmto korupčním jednáním má bezmála polovina tuzemských stavařů.

Vyplývá to alespoň z analýzy společnosti CEEC Research mezi 265 stavebními firmami v České republice, jejíž výsledky exkluzivně poskytla Lidovým novinám. Nejčastěji se s touto praxí nápadně připomínající uplácení setkávají velké společnosti – zkušenost s ­korumpujícími nabídkami jich v ­průzkumu přiznalo přibližně osm z deseti. A 15 procent z největších tuzemských stavebních společností se s fenoménem osobních benefitů setkává dokonce často.

Stavaři čelí korupci často.

Body za stálost

Stavební firmy nechtějí otevřeně hovořit o tom, jaké výhody jsou potenciální dodavatelé ochotni poskytnout. Zdroj LN z oboru však uvádí, že častěji než o samotné peníze jde o nefinanční benefity.

„Dodavatel tyto akce označuje například jako věrnostní program nebo bonifikační program, který zajišťuje pro zaměstnance nákupu stavebních firem,“ uvedl zdroj pod podmínkou zachování anonymity.

Systém přirovnává k tomu, jak funguje věrnostní program na čerpacích stanicích. „Zpravidla se ‚body‘ počítají jako stanovené procento z objemu nákupu a za tyto ‚body‘ si pak zaměstnanec stavební firmy může čerpat nějaké benefity,“ konstatuje zdroj. Zpravidla to jsou menší věci, ale také například dovolená čí dárkové poukazy.

„Korupce se profesionalizuje a ­zjemňuje,“ podotýká k systému benefitů Pavel Franc, řídící partner advokátní kanceláře Frank Bold.

Z průzkumu nicméně vyplývá, že největší váhu při hledání dodavatelů stavebních materiálů dávají společnosti hlediskům jako kvalita materiálů (8,9 procenta), termín dodání (8,5 procenta) a cena (7,9 procenta).

Rozhoduje kvalita a cena

„Domnívám se, že zmíněná nejdůležitější kritéria se v posledních letech nemění, ale váha ceny v případě nárazových veřejných zakázek nepřiměřeně vzrostla,“ komentuje zjištění vyplývající z analýzy Michal Mejstřík, ředitel poradenské společnosti EEIP.

Tlak na cenu vychází zejména z toho, že samotné stavební firmy hodnotí v tendrech investoři – a­ zvláště pak ti veřejní – především podle ceny. „Stavební firmy jen přenášejí tento tlak na své dodavatele. Pokud by se tedy mělo něco změnit, musí změna začít od investora,“ vysvětluje Jiří Vacek, ředitel CEEC Research.

Stavební firmy, jak uvádějí v ­analýze, při výběru dodavatelů hledí v menší míře na reference a­ inovativní produkty. U velkých stavebních firem jsou tato hlediska dokonce ještě méně důležitá než u těch menších a středních.

„Prvním důvodem je zmíněný tlak na cenu. Pokud inovace nepřináší s sebou i levnější produkt, nevejde se do rozpočtu stavby,“ tvrdí Vacek. Paradoxem ale je, že u některých produktů, pokud by se braly na zřetel náklady životního cyklu, tedy nejen cena na pořízení, ale i výdaje na údržbu, investor by mohl ve finále celkově ušetřit.

„Druhým důvodem je určitá rigidita stavebnictví, kde se inovace prosazují jen velice pozvolně,“ dodává Vacek z CEEC Research.

Michal Mejstřík doplňuje ještě další aspekt. „S ohledem na to, že zejména v Praze, kde se dlouhodobě protahují územní řízení, by veřejnost očekávala více než jen zanedbatelný počet nových ‚ikonických staveb‘ ať už soukromých, jako byl Tančící dům, nebo veřejných, které často vyžadují inovativní produkty, poptávka po inovativních produktech a prestižních referencích zásadněji neroste,“ uzavírá Mejstřík.