Rozkopané dálnice téměř všude. Kamiony čekají další zakázané hodiny

Celkem během letošního roku plánuje ministerstvo na opravy komunikací vyčlenit zhruba deset miliard korun. Na silnice I. třídy bude směřovat 7,1 miliardy a na opravy dálniční sítě 2,9 miliardy korun.



Důvodem nynější stavební aktivity je podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) podcenění oprav v minulých letech. Třetím rokem dáváme prostředky, abychom silnice dostaly do stavu, kde nadále nedegradují. V minulých letech opravili asi 1000 kilometrů dálnic a silnic I. třídy. Letos to bude 600 kilometrů,“ uvedl Ťok.

Veškeré opravy na dálnici D1 budou podle Ťoka uskutečněny tak, aby řidiči vždy měli k dispozici dva pruhy v každém směru, byť zúžené.



Ke zlepšení komfortu by během uzavírek měl přispět i zákaz jízdy kamionů, který se během prázdnin rozšiřuje na sobotu a pátek. Během soboty tak šoféři nebudou kamiony potkávat od 07:00 do 13:00 a v pátek od 17:00 do 21:00. Omezení jízdy trvá od 1. července do 31. srpna. Kromě toho mají kamiony zákaz jízdy v neděli a o svátcích od 13:00 do 22:00.

Kromě dálnic plánuje ministerstvo opravovat silnice prvních tříd. Konkrétně úřad zmínil opravy silnice I/14 u Vrchlabí, I/38 u Bělé pod Bezdězem a I/12 z Prahy do Roztoklat.