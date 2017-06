Kvůli zákazu kouření se zaplnily zahrádky, hospodští se bojí zimy

Vadí jim také zmařené investice například do odvětrávání nebo oddělených prostor. Absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin platí od středy.



Nelibě zákaz nesou spíše štamgasti ve venkovských hospodách a na menších městech. Řada z nich prý už hospodským řekla, že přestane chodit, až se venku ochladí. „Radši budou pít někde doma v garáži, kde si budou moci zapálit,“ řekl majitel nádražní restaurace v Protivíně na Písecku Jan Belák.

O víkendu o hosty nouzi neměl, protože funguje zahrádka. Podobné to bylo i v Pohostinství ve Drahonicích na Strakonicku, ovšem také tam jsou do budoucna skeptičtí: „Když bude pršet, tak budou doma: nemáme to zastřešené, není šance, nikdo chodit nebude,“ řekla provozovatelka Blanka Řehořová.

Někteří restauratéři chtějí očekávanému úbytku hostů předejít třeba tím, že na zahrádky koupí topná tělesa, aby kuřákům nebyla v chladnějším období zima. Je to pro ně ale další investice. Stěžují si, že desetitisíce korun je v minulosti stály nákupy odvětrávání, klimatizace nebo rozdělení restaurace na kuřácký a nekuřácký prostor.

Náklady znamenalo i zavedení elektronické evidence tržeb. „Mám rád Komenského heslo o tom, ať se nechají věci plynout bez násilí, pro provozovatele hospod je ale situace čím dál horší,“ řekl provozovatel ST Baru v Uherském Hradišti Jiří Klapko.

Většina hostinských uvedla, že pokud uvidí kuřáka, tak ho upozorní, ale vyhazovat ho nebudou, protože je to host. Za porušení zákazu ve vnitřních veřejných prostorách hrozí kuřákovi pokuta až 5000 Kč. Firmy a podnikatelé mohou být potrestáni až dvoumilionovou pokutou a zákazem činnosti až na dva roky, u provozovatelů se ale sankce začnou ukládat až na konci srpna.

V jedné z hospod v Čelákovicích u Prahy se kouří stále, majitel to tak chce nechat právě až do konce srpna. „U mě v hospodě, jelikož je to levná nalejvárna a herna, tak se normálně po státem určenou dobu devadesáti dní na přechod do nekuřácké hospody stále kouří. Jen tam mám upozornění pro hosty, že můžou být pokutováni,“ sdělil provozovatel Jakub Studecký.

Hosté v českých restauracích a hospodách v naprosté většině nový zákon respektují, žádné větší konflikty nejsou hlášeny. Mnoho z nich ho také vítá, a to i včetně kuřáků. „Zůstala mi půlka krabičky, to se normálně nestávalo,“ řekla po zavírací hodině jednoho z barů v Ústí nad Labem dvaadvacetiletá Martina. „Navíc nebudeme muset hned všechno oblečení prát,“ poznamenala její kamarádka Jana.

Vyskytly se pochopitelně ale i opačné názory: „V zimě zůstaneme doma, bez cigarety nás to nebude bavit,“ uvedla zákaznice na terase vesnické hospody ve Vranově na Tachovsku. Někteří hosté si chtějí na zimu koupit vodní dýmky nebo elektronické cigarety, které mají ze zákona výjimku.