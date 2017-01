Kysilka: Česko čeká největší změna za 25 let. Vše je o vzdělání

V devadesátých letech dělil československou měnu a stál utransformace české ekonomiky. Dnes chce po angažmá v čele největší tuzemské banky pomoci ekonomice projít další transformací – do digitálního věku. Pavel Kysilka proto právě dnes s dalšími předními byznysmeny spouští nový projekt 6D Academy.



Společně například s šéfkou českého Googlu Taťánou le Moigne chtějí prostřednictvím seminářů, workshopů, ale i online vzdělávání a portálu s novinkami poradit, jak se připravit na digitální věk. A to nejen firmám, ale i neziskové a státní správě.

„I přes všechny peripetie česká ekonomika v posledních 25 letech obstála, dnes ale stojí před minimálně stejnou změnou, jako byl přechod na tržní ekonomiku,“ říká Kysilka. Nástup nových technologií by však mohl výhody, které dnes Česko nabízí investorům, zahraničním firmám a byznysu, rychle vymazat.

Robot není v odborech

Je to podobné, jako když centrální banka zkouší pomocí zátěžových testů odolnost finančního sektoru proti krizi. V zátěžovém testu digitálního věku by dnes česká ekonomika neobstála. Díky digitální revoluci rychle přijdeme o své hlavní výhody, jako je levná, vzdělaná a disciplinovaná pracovní síla, umírněné odbory či blízkost s Německem.

„Když je podrobíte testu robotizace, umělé inteligence a virtuální reality, zjistíte, že robot není v odborech, je rychlejší, pracuje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a je schopen se stále lépe učit. Výhoda geografické blízkosti také postupně zmizí vlivem 3D výroby a virtuální reality. To všechno může poměrně rychle odvát veškerý úspěch, jehož jsme za 25let dosáhli,“ dodává Pavel Kysilka.

Na druhou stranu, pokud to zvládneme, nemusíme se podle něj bát, že nám roboti vezmou práci. „Podobně jako v průmyslové revoluci zanikla řada míst, mnoho nových také vznikne,“ říká.

Hlavním požadavkem na zaměstnance digitálního věku je, aby byli flexibilní a digitálně vzdělaní. „Nemusí mít nutně technologické vzdělání, ale i třeba studium práva, ekonomie nebo medicíny by mělo být přizpůsobeno pro 21. století. Samozřejmě budou potřeba programátoři, ale hlavně lidé s dobrými nápady,“ zdůrazňuje.

Klíčová je proto dnes reforma vzdělávacího systému, včetně školských osnov. „Musí se začít už od předškolního či základního vzdělání. To se nedá udělat bez státu a trvat to bude roky,“ popisuje špičkový bankéř. Česku na přípravu ale zbývá jen pět až deset let. „Do těch deseti let už musí být hotovo,“ říká Kysilka. „Dnes nám ale tento vlak ujíždí,“ varuje.

Proměna tradičních odvětví

Správnou cestu vidí na příkladu Švýcarska, kde vznikla soukromá iniciativa, která dala dohromady lidi z byznysu, sehnala peníze a stanovila jasné cíle. Nejde přitom o opuštění pro zemi tradičních odvětví, jako je bankovnictví, jemné strojírenství či zemědělství, ale o snahu transformovat je pro digitální věk.

Cílem švýcarské iniciativy, kterou se s kolegy inspiroval, je během pár let pomoci celému hospodářství včetně státní správy, samosprávy i soukromých firem, aby byla země i nadále úspěšná.

„Je to fantastický nápad. Dali dohromady lidi z byznysu a jejich peníze a našli si jasně měřitelné cíle,“ popisuje. Švýcaři například mezi takové konkrétní cíle zařadili počet vyškolených lidí v oborech, které jsou nosné pro digitální sféru, v potaz berou i třeba počet patentů či výsledky aplikovaného i základního výzkumu. Ale také například množství mezinárodních konferencí, které se v zemi na tato témata uskuteční.

Důležité je přitom zapojení všech klíčových hráčů v ekonomice. „Vedou dialog nejen mezi sebou, ale i se státní správou. Stát má totiž monopol na vzdělání, buduje technologickou infrastrukturu, e-government a zároveň stanovuje mantinely v podobě regulace,“ vysvětluje bankéř.

Ukážeme firmám, jak na to

Kapitáni české ekonomiky, kteří se k novému projektu připojí, chtějí burcovat celé Česko, aby si lidé uvědomili, že stojíme po 25letech před digitální transformací, která bude stejně důležitá jako ta liberálně-tržní. Spolupracovat chtějí například s oborovými organizacemi, jako je Svaz průmyslu a dopravy.

„Chceme to dělat podobně jako Švýcaři,“ netají se svými plány do budoucna bývalý šéf spořitelny. Inspiroval se navíc i při cestách do nejvyspělejších technologických zemí, jako je Izrael či americké Silicon Valley. Právě tam působí technologický think tank Singularity University, který nejen vzdělává, ale i připravuje společnost na digitální epochu a podporuje inovace.

Na těchto vzorech Kysilka s kolegy vybudoval vzdělávací projekt 6D Academy. Především manažeři, kteří dnes musí dodávat výsledky mateřským skupinám, starat se o podřízené či klienty, nestíhají zároveň sledovat a přemýšlet, jaké hrozby či příležitosti technologické změny přináší. Nový projekt jim to nabídne formou seminářů, konferencí, inovačních workshopů a webu s novinkami 6D Hub.

„Ukážeme jim konkrétní příklady jak ze zahraničí, tak od nás. Chceme je hlavně inspirovat, aby od nás odcházeli s jiným pohledem, než měli na své podnikání doposud,“ popisuje Kysilka.