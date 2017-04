Lada už nechce být ten starý Žigulík z Východu, říká její český manažer

Patřila k prominentním značkám východního bloku a mnozí na její produkty nedají dodnes dopustit. Zároveň ale Lada nemá u širokého publika image kvalitní a moderní značky, což do jisté míry platí i doma v Rusku



Jenže hlavně tam se toto vnímání rychle mění, Lada v posledních letech prochází výraznými změnami a snaží se stát opravdovou moderní automobilkou, která přitom zůstane věrná své tradici: výrobě cenově dostupných a robustních automobilů, které jsou stavěny pro použití na nekvalitních cestách.

S touto proměnou ruské značce z pozice viceprezidenta pro marketing a prodej pomáhá od loňského září zkušený český manažer na poli automobilového průmyslu Jan Ptáček. Do Toljatti přišel ze skupiny Renault coby zástupce aliance Renault-Nissan, která je majoritním akcionářem ruské automobilky a i díky níž se v poslední době může Lada tak výrazně měnit.

Skupina Renault-Nissan chce mít čtyřicetiprocentní podíl na ruském trhu. Jakou roli v tom má hrát Lada?

Lada má v současné době v Rusku dvacetiprocentní podíl na trhu, ten chceme rozhodně udržet. Z toho vyplývá, že značka Lada bude nadále základem nabídky aliance v Rusku, teprve dalšími v pořadí budou značky Datsun, Renault a Nissan. Je to logické, protože jde o historicky nejdůležitější značku v Rusku a navíc je její výrobní program významně přizpůsobený požadavkům tamních zákazníků.



Pracoval jste i pro Dacii – jak moc se práce pro Ladu liší?

Je to hodně rozdílné. Lada je v současné době orientovaná téměř výhradně na ruský trh. Ten je v současnosti stále v krizové situaci: před několika lety měl velikost tři miliony aut, dnes jsme na hodnotě 1,4 milionu a letos, pokud to dobře půjde, vyšplhá se možná na 1,5 milionu. To ale znamená, že potenciál toho trhu je obrovský, a my se domníváme, že v současné době už může docházet jenom k růstu.



Musíme se na to nějakým způsobem připravit, musíme být schopni budoucí růst na trhu kopírovat, abychom v nejbližších letech neztratili podíl. Co se týká podniku AvtoVAZ, má padesátiletou historii a jeho továrna má celkovou kapacitu kolem milionu aut. Dnes jich tam aliance produkuje asi 400 tisíc pod značkami Lada, Renault, Nissan a Datsun, takže kapacity pro případ růstu trhu máme. Oproti tomu Dacia v Rumunsku je továrna hodně orientovaná na export, v samotném Rumunsku se prodá z toho, co se tam vyrobí, minimum aut. Tamní továrna má kapacitu 300 tisíc aut, na domácím trhu se jich z tohoto objemu prodá asi deset procent.

Chce se Lada více zaměřit na exportní trhy?

Naší prioritou je především uspět na ruském trhu a tím z AvtoVAZ udělat podnik se zdravým základem. Teprve pak se můžeme rozvíjet dál. Nad tím, jak rozvíjet export, se samozřejmě průběžně zamýšlíme, ale momentálně je jasnou prioritou trh domácí. Po něm přichází v úvahu naše tradiční trhy, tedy státy bývalého Sovětského svazu. Například jsme nedávno začali s výrobou modelů Lada Vesta, Xray a Largus v Kazachstánu, čímž navazujeme na předchozí výrobu modelu Granta. Přemýšlíme i o CKD výrobě („completely-knocked-down“ neboli zásobování zahraničních montážních linek díly z výrobního závodu – pozn. red.). Exportujeme i na další vybrané trhy, ale to je spíš minimální záležitost.

Některé modely nabízíte i v EU...

Model Vesta jsme nedávno uvedli na trh v Německu, ale jak jsem již říkal, tohle není naše priorita. Při rozvoji značky si musíme vybrat z řady priorit a z krátkodobého hlediska je pro nás důležité zvýšit podíl v zemích, které jsou pro nás tradičními trhy.



Lada Vesta.

Za takový by šlo považovat i Česko, ale oficiálně se u nás vozy Lada neprodávají. Chcete to změnit?

Tuto otázku jsem čekal, ale nedovedu na ni uspokojivě odpovědět. Vzhledem k naší strategii soustředit se na stávající trhy zatím rozhodnutí o tom, zda se do Česka vrátíme či nikoli, nepadlo. Lady se tedy do Česka oficiálně nedovážejí a v nejbližší době se to měnit nebude. Otázka rozšiřování na další trhy samozřejmě zůstává do budoucna otevřená, jen na tom momentálně aktivně nepracujeme.

Proč se Lady prodávají v Německu, a ne v Česku?

V Evropě máme historicky určitou existující síť dovozců, se kterými pokračujeme ve spolupráci. Právě díky tomu se na některé trhy naše nové vozy jako Vesta dostávají. Ale jak jsem říkal, než začneme rozvíjet trhy jinde, musíme je rozvíjet okolo nás.

JAN PTÁČEK Od září loňského roku vládne prodejnímu a marketingovému oddělení ruské společnosti AvtoVAZ, která vyrábí vozy značky Lada.



Na pozici viceprezidenta v ruské automobilce se vypracoval po více než 23 letech, kdy zastával různé posty ve firmách skupiny Renault.



Je prvním zahraničním manažerem, který marketingu a prodeji ruské značky šéfuje. Ptáček také patří k nejvýše postaveným českým manažerům v zahraničním autoprůmyslu.



Soustředěný a velmi zkušený manažer, který momentálně jezdí aktuálním prodejním hitem značky – Ladou Vesta, má jasný úkol: z ruské „popelky“ má pomoci vybudovat hrdou domácí automobilku, která teprve poté, co bude stát na jistých základech domácího trhu, začne řešit případnou expanzi na trhy další.



Mezitím se z Lady má stát klasická moderní automobilka 21. století, i když nadále orientovaná především na cenově dostupné vozy.

Vyplatí se vůbec nechat schvalovat modely pro evropský trh? Minulý rok Lada vyvezla z Ruska celkem asi 18 tisíc aut, z toho většinu do zemí sousedících s Ruskem. Z toho je vidět, že čísla prodejů jinde jsou v současnosti opravdu velmi nízká. Doma v Rusku jsme prodali více než 260 tisíc aut. To je velký nepoměr. Je tedy potřeba se někde zkoncentrovat, při objemech exportu, které máme, je potřeba to vzít postupně. Zatím si tedy neklademe otázku, do kterých zemí v Evropě bychom vůbec mohli jít. Jakmile bychom chtěli expandovat všude, tak na to nebudeme mít zdroje.

Jak se prodávají Lady v Rusku, jak značku vnímají zákazníci?

Značka Lada má v Rusku obrovskou historii a měla na tamním trhu takový podíl, že de facto každý Rus s ní má něco společného a vztah k ní je velmi silný. K tomu ale přistupují i negativní konotace týkající se třeba kvality a spolehlivosti. Teď jde o to, zachovat zdravé jádro, využít toho, že Lada má na domácím trhu takovou tradici, a naopak přesvědčit lidi o tom, že se značka mění. Na trh uvádíme nové výrobky, jako jsou Lada Vesta a Lada Xray, což jsou moderní automobily naprosto srovnatelné s konkurencí. Zákazníky musíme přesvědčit, že se nemění jen výrobek, značka a kvalita, ale i servis a dealerská síť. Což je samozřejmě běh na dlouhou trať a vyžaduje konkrétní kroky.

Proto v současnosti celkově měníme dealerskou síť, její image, ale školíme také její pracovníky, aby se zvýšila kvalita obsluhy a servisu. Dále také zlepšujeme třeba dostupnost náhradních dílů a podobně. To jsou základní kroky, pro pozvednutí image značky nezbytné. Pak si myslím, že má Lada v Rusku veliký potenciál. Máme tam největší prodejní síť, a pokud ji dotáhneme na špičkovou úroveň služeb, bude to další důvod, aby u nás zákazník zůstal. Když se podíváte na nový showroom Lada, v ničem si nezadá s konkurencí. Stavět můžeme i na tom, že v ruském vozovém parku je Lada silně zastoupena.

AvtoVAZ vloni oslavil 50 let od svého vzniku. Využili jste příležitost k oživení zájmu o značku Lada?

Výročí jsme samozřejmě komunikovali a organizovali kolem toho spoustu akcí, měli jsme i výroční modely Vesta a Xray. Ale tím, co oživuje zájem o značku Lada, jsou především samotné nové modely. Například Lada Vesta – přestože byla na trh uvedena v listopadu 2015, už v roce 2016 se stala čtvrtým nejprodávanějším modelem v Rusku. Úspěšně byl na trh vloni v březnu uveden také model Xray, který se dostal do top 20 nejprodávanějších vozů v Rusku za rok 2016.

S Ladou Vesta se ruská automobilka v rámci zlepšování image účastnila i mezinárodního seriálu WTCC - tedy závodů cestovních vozů.

Jsou to stále ruské automobily, nebo již vznikají v režii aliance Renault-Nissan?

V Toljatti máme konstrukční tým i vlastní designérské studio, které má také malou pobočku v Moskvě. Pracují tam Rusové i mezinárodní designéři a domnívám se, že nám v poslední době podařilo design našich vozů dostat na vysokou úroveň. Představa, že by v AvtoVAZ nebyli schopní lidé, je naprosto lichá.

Lada Vesta je postavena na vlastní platformě, má design z vlastních dílen, montuje se do ní náš vlastní motor. Vlastní motory v současnosti montujeme do většiny vozů Lada, v továrně AvtoVAZ se pak do dalších aliančních aut montují samozřejmě i motory Renault. Jeden z nich teď připravujeme pro výrobu přímo v továrně v Toljatti, abychom jej mohli použít v co nejvíce modelech a aby byl cenově výhodnější, než když jej dovážíme.

Je to velký rozdíl oproti jiné alianční cenově dostupné značce, tedy Dacii?

Ano, je to hodně jiné. U Dacie už je vývoj s Renaultem tak provázaný, že se obtížně určuje, kde se auto vyvíjí. Renault má v Rumunsku vlastní vývojové centrum, kde pracuje několik tisíc lidí, a některé věci do vozů Renault se vyvíjejí tam, naopak některé věci do Dacií se vyvíjejí ve Francii.

Malý crossover Lada Xray používá technický základ od Dacie, je to tak?

Ano, Xray stojí na platformě B0, kterou používá třeba Dacia Sandero, jinak je to ale vůz vyvinutý u nás. Od rumunské značky pochází také model Lada Largus, což je přeznačená Dacia Logan MCV první generace. Na ruském trhu jde o velmi úspěšný produkt, a to jak ve variantě běžného modelu, tak zvýšeného modelu Cross, která na evropském trhu v době výroby Loganu MCV neexistovala, ale kterou teď Dacia připravila v nové generaci.

Largus je úspěšný i jako užitkový vůz, Lada je i díky němu třetím největším výrobcem užitkových vozů v Rusku. A to přesto, že v nabídce máme vlastně jen Largus a pak prostřednictvím své dceřiné společnosti přestavujeme v menších sériích na užitkové varianty i některé další modely. Přebírat do nabídky jiný starší model Dacie nebo jiné značky ale v nejbližší době neplánujeme a s Largusem naopak počítáme do dalších let.

Kromě nových modelů máte v nabídce i jeden velmi specifický, který letos slaví 40 let od zahájení výroby – Ladu 4×4. Přežije ještě v nabídce?

Model 4×4 je ikona značky, a navíc má na řadě trhů a hlavně doma v Rusku velice stabilní prodejní výsledky. Prodá se jich řádově 30 tisíc ročně. Na ruském trhu nemá Lada 4×4 konkurenta a s tím, jak ze světového trhu mizí tradiční off-roady, je konkurentů čím dál méně i na celém světě. Z hlediska konstrukce je to sice starší model, ale z hlediska schopností jízdy v terénu je Lada 4×4 nadále naprosto jedinečné auto. Proto je tak oblíbená a rozhodně ji neplánujeme z výroby vyřadit. Samozřejmě přemýšlíme o tom, jak by měl vypadat její nástupce, ale to není otázka blízké budoucnosti, projekt je v začátcích.

Jak dnes funguje továrna v Toljatti?

Výroba je tam stále hodně integrovaná, máme řadu místních dodavatelů, kteří pro Ladu dodávají, ale zavádějí se tam samozřejmě nové, moderní procesy. Prioritou je zvýšení kvality, zavádí se tedy výrobní postupy aliance Renault-Nissan a továrna se postupně přetváří. Už jen to, že Renault a Nissan tam vyrábějí některé své produkty, svědčí o tom, že dochází k hluboké proměně firmy. A do budoucna to půjde ještě dále.

Oficiálním jazykem aliance Renault-Nissan je angličtina, jaký je oficiální jazyk Lady?

Nad tím jsem nepřemýšlel. Angličtina se tam samozřejmě používá čím dál více. Drtivá většina lidí, kteří tam pracují, jsou ale Rusové a mluví mezi sebou rusky. Manažerský tým je ale mezinárodní, je v něm třeba Kanaďan, Ind, jsou tam Francouzi, Němci a podobně.

Pomáhá vám nějak, že je vaším významným akcionářem stát?

Stát automobilový průmysl v Rusku podporuje a ta podpora je určitě znát. V tom je určitá výhoda, obzvlášť nyní, když je trh na polovině toho, co bylo v Rusku obvyklé. V současném období, kdy se ruský trh uzavírá vůči světu, máme také velkou výhodu v tom, že máme vysoký podíl lokálních dodavatelů.