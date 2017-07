Legenda T3 v novém křižuje Prahu. Přibudou desítky dalších, zní z podniku

O tomto projektu už v květnu informovaly Lidovky.cz. Nyní je prototyp nově upravené tramvaje nasazený na linku 13, která jezdí z Čechova náměstí ve Vršovicích do zastávky Černokostelecká. Protože jde o schválený typ, může rovnou vozit cestující, a pilotní provoz proto není potřeba.



Tramvaj zmodernizovaná letos na jaře v Krnovských opravnách a strojírnách vyšla na 8,4 milionu korun. První úprava pocházela už z roku 2000 a těmto vozům pomalu končí životnost. V plánu je tímto způsobem předělat až 90 vozů. Je jasné, že na větší zakázku by už musel dopravní podnik vypsat výběrové řízení.

Podle několika důvěryhodných zdrojů si lidé z dopravního podniku ověřili využití komponent z původního vozu i cenovou dostupnost úpravy. Se vším jsou spokojení a bude jen na představenstvu dopravního podniku, zda na tuto strategii kývne.

S přihlédnutím k ceně prototypu a uvažovaných 90 vozech by celková utracená částka mohla přesáhnout 700 milionů korun. Část prací by však mohla probíhat v tramvajových dílnách pražského dopravce, kde se přestavují vozy na zakázku i pro zahraniční dopravní podniky. To by zakázku mohlo zlevnit.

Nová podoba tramvaje je výjimečná v tom, že na dveřích pro cestující bude bezpečnostní LED lišta. V době, kdy je možné vystupovat, svítí zeleně. Při ukončení nástupu a výstupu pak červeně. Jiná takto vybavená tramvaj v Praze zatím nejezdí.

Nová verze, navržená známým dopravním architektem Patrikem Kotasem, bude vizuálně odkazovat k původní T3, byť z ní už fakticky zbývá jen karoserie. Vše ostatní zmizelo už kolem roku 2000 při první modernizaci. Tehdy získala označení T3 R.P.



„T3 se postupem času stala ikonou tramvajového designu. Proto představuje návrat k původní krémové a červené barevnosti logický krok. Tramvaje však přesto budou mít zřetelné odlišnosti dané skutečností, že se do nich vkládá střední nízkopodlažní část. Tím se mírně prodlužují,“ vysvětlil architekt Patrik Kotas, který v minulosti navrhoval například tramvaj ForCity 15T nebo stanici pražského metra Střížkov.