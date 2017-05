Legendární tramvaje T3 dostanou už třetí tvář. Nakreslil ji Kotas, bude jich až 90

Nepůjde přitom o novou tramvaj, ale o už podruhé zmodernizovanou „té trojku“, legendu vyráběnou zejména v 60. letech minulého století v pražském ČKD. Po úpravě za 8,4 milionu korun dostane novou elektrickou výzbroj a změní podobu zvenku i zevnitř.

Především ale bude mít snížený prostředek, kterému se slangově říká „vana“. S ní už jezdí v Praze 33 tramvají, nyní tedy můžou přibýt desítky dalších. Tato úprava umožňuje například přepravu vozíčkářů či snazší nástup pro rodiče s kočárky nebo starší cestující.

„Tramvajím T3 zmodernizovaným kolem roku 2000 v našich opravnách bude pomalu končit technická životnost. Díky nové úpravě můžou jezdit ještě dalších šestnáct až dvacet let. Nyní budeme testovat v provozu pilotní vůz,“ popsal pro Lidovky.cz šéf tramvajového úseku pražského dopravního podniku Milan Slunečko.

Pokud dopadnou zkoušky dobře a vedení městské firmy projekt schválí, bude ve hře objednávka na modernizaci až 90 tramvají T3 R.P (označení už jednou upravené „té trojky“ - pozn. red.). K tomu by však mělo dojít nejdříve v průběhu příštího roku.



Pilot vznikl v Krnovských opravnách a strojírnách, na větší zakázku by už musel dopravní podnik vypsat výběrové řízení. S přihlédnutím k ceně prototypu by celková utracená částka mohla přesáhnout 700 milionů korun. Část prací by však mohla probíhat v tramvajových dílnách pražského dopravce, kde se přestavují vozy na zakázku i pro zahraniční dopravní podniky. To by zakázku mohlo zlevnit.

Nová verze, navržená známým dopravním architektem Patrikem Kotasem, bude vizuálně odkazovat k původní T3, byť z ní už fakticky zbývá jen karoserie. Vše ostatní zmizelo už kolem roku 2000, kdy došlo k první modernizaci.

„T3 se postupem času stala ikonou tramvajového designu. Proto představuje návrat k původní krémové a červené barevnosti logický krok. Tramvaje však přesto budou mít zřetelné odlišnosti dané skutečností, že se do nich vkládá střední nízkopodlažní část. Tím se mírně prodlužují,“ vysvětlil architekt Patrik Kotas, který v minulosti navrhoval například tramvaj ForCity 15T nebo stanici pražského metra Střížkov.

Čelo vozu zdobí klín v krémové barvě, který má nově upravenou T3 odlišit od ostatních tramvají.

„Díky tomu lidé poznají, zda se k nim blíží běžná „té trojka“ nebo vůz s nízkopodlažní částí. Dojde i k úpravám interiéru, zejména k obkladu stěn, přídržných tyčí a sedadel. V tramvajích sice zůstanou sedadla Fainsa, se kterými tyto vozy jezdily před rekonstrukcí, avšak místo látkou potahované vložky bude použita vložka plastová se střídající se červenou a šedou barvou, která je pro interiér T3 tak typická,“ dodal Kotas.

Nová podoba tramvaje bude také výjimečná v tom, že na dveřích pro cestující bude bezpečnostní LED lišta. V době, kdy bude možné vystupovat, bude svítit zeleně. Při ukončení nástupu a výstupu pak červeně. Jiná takto vybavená tramvaj v Praze zatím nejezdí.