Leo Express už sviští v Německu a myslí si na linku Praha-Berlín

BERLÍN Český dopravce Leo Express chce v příštích letech začít provozovat železniční spoj mezi Prahou a Berlínem. Firma nedávno vstoupila na německý trh, kdy koupila společnost Locomore.

Její první vlak směřující z Berlína do jihoněmeckého Stuttgartu vyjel na trať ve čtvrtek odpoledne. V Německu bude zatím Leo Express provozovat jeden vlak, který pětkrát týdně pojede mezi Stuttgartem a Berlínem.



Z hlavního města spolkové země Bádensko-Württembersko bude vyrážet brzy ráno, z německé metropole se bude vracet odpoledne.



„Už dlouho jsme chtěli do Německa, protože chceme působit skutečně evropsky,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Peter Köhler. „Určitě budeme mluvit o rozšiřování spojů a propojit spolu sítě (v jednotlivých zemích) dává na každý pád smysl,“ poznamenal k možnosti, že by Leo Express jezdil z Prahy do Berlína. Kdy by se tak mohlo stát, bude podle něj záležet i na postupu liberalizace českých železnic.

Spojení mezi dvojicí velkoměst Leo Express převzal po společnosti Locomore, která ho začala provozovat v prosinci loňského roku, ale už v květnu se dostala do velkých finančních problémů. Vlak, který si Leo Express pronajímá, název i barvy společnosti Locomore ponese i nadále.



Pro českou společnost pracuje také patnáct bývalých zaměstnanců Locomore a firma hledá další, zejména technický personál, ale rovněž strojvedoucí nebo průvodčí.

Leo Express v Německu spolupracuje s největším autobusovým přepravcem Flixbus, který má na starosti marketing, cenovou strategii a péči o zákazníky. Aby je nalákal, nabídl prvních deset tisíc jízdenek na spoj mezi Berlínem a Stuttgartem za 9,9 eura.