Letadlo, které kvůli poruše na den uvízlo v Egyptě, se už vrátilo

Praha/Bratislava Letadlo s českými turisty, které kvůli poruše uvízlo zhruba na den a půl v egyptské Hurgadě, se v pondělí ráno vrátilo do Bratislavy. Letoun české společnosti Travel Service převážel hlavně turisty ze Slovenska. V pondělí to sdělila mluvčí Travel Service Vladimíra Dufková.

Původně mělo letadlo odstartovat z Hurgady v sobotu ve 14:35. „Po prvním hlášení závady jsme seděli v letadle asi tři hodiny, než přišli technici. Poté letadlo odrolovalo, ale závada se ohlásila zase. Byli jsme proto vpuštěni zpět do letištní haly,“ řekl jeden z turistů Jiří Polášek.



Znovu se lidé do letadla dostali v sobotu večer, ale problém se objevil opět, a tak byli po půlnoci odvezeni do hotelu. Dopravce musel poslat do Hurgady tým techniků. Nakonec turisté odletěli až v pondělí po 02:00 a krátce po 06:00 dorazili do Bratislavy. Někteří turisté si stěžovali na odklady letu, ale Polášek ocenil práci cestovní kanceláře Fischer i Travel Service. „Zachovali se velmi vstřícně. A na to, že museli technici letět do Egypta, to bylo vyřešeno celkem rychle,“ řekl v pondělí.

Travel Service patří do skupiny Unimex Group, téměř poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost CEFC. Loni Travel Service přepravil téměř 6,3 milionu cestujících. Firma na trhu působí od roku 1997. Je lídrem v charterové dopravě v Česku, na Slovensku a v Maďarsku, významný podíl trhu má i v Polsku. Zároveň je spolumajitelem Českých aerolinií, ve kterých drží 34procentní podíl.