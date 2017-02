Lidé si kvapně půjčují na bydlení, bojí se ohlášeného zdražování

V prosinci začal platit zákon o spotřebitelském úvěru a velké banky v této souvislosti ohlásily růst sazeb.



Počet klientů, kteří si sjednali v lednu hypoteční úvěr, se v meziměsíčním srovnání takřka nezměnil. To není obvyklé, v lednu podle dat Hypoindexu zájem o hypotéky obvykle rapidně klesá. Pravděpodobně s vidinou dalšího zdražování si do bank v lednu přišlo pro hypotéku 8665 lidí. Objem hypoték klesl na 17,53 miliardy korun z prosincových 17,67 miliardy.

„Ceníkové zvyšování sazeb se zatím v reálných sazbách příliš neprojevilo. Růst sazeb je zatím pozvolný a je značně brzděn jak dobíháním předchozích garancí, tak individuálními slevami. Často nastává paradoxní situace, že zatímco v minulosti byla sazba ‚od‘ u většiny bank nedosažitelným snem, dnes může být promarněnou příležitostí nepokusit se o sazbu nižší,“ uvedl hlavní analytik Fincentra Josef Rajdl.

Výrazněji vzrostla sazba Hypoindexu naposledy v říjnu 2013, kdy se ve srovnání se zářím toho roku zvýšila o šest setin procentního bodu, tehdy ze tří na 3,06 procenta, upozornil analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. Zájem o hypoteční úvěry v lednu nijak neklesl, neboť lidé podle něj vyhlížejí další zvyšování sazeb, a proto si se sjednáním hypotéky pospíšili.

Kompenzující pokles vyvolaný touto změnou časování sjednání hypotéky očekává v průběhu tohoto roku. Zejména poté, co v dubnu Česká národní banka uskuteční další kroky k omezení poskytování hypoték s poměrně vysokým poměrem výše úvěru k zástavní hodnotě nemovitosti.

Minulý rok v lednu poprvé průměrná výše hypotéky přesáhla dva miliony korun, v posledních měsících je to běžné. Lidé se snaží půjčit si co nejvyšší částku, dokud to banky umožňují, a úrokové sazby zatím rostou jen mírně.

Zvyšování úrokových sazeb avizovala předem Česká spořitelna, hypotéky zdražily Equa bank, Moneta Money Bank, Raiffeisenbank i Wüstenrot. Jaro ale může úrokové sazby zase trochu umírnit. Banky často pořádají slevové akce a nabízejí klientům jarní bonusy, poznamenal Rajdl.

„Lednová čísla ukazují, že obavy z ochlazení trhu po zásahu státu byly zbytečné,“ řekl ředitel poradenské firmy Chytrý Honza Jiří Paták. Hypoteční trh zůstává ve výborné kondici, což je podle něj dáno příznivou ekonomickou situací, reálným růstem příjmů domácností a nízkými úrokovými sazbami.

Výkonný ředitel společnosti Reality IQ Ondřej Mašín míní, velký vliv na průměrnou hypoteční sazbu nemá ani plošně velmi nevyrovnaný růst cen nemovitostí. Zatímco v některých regionech stouply i o desítky procent, jinde stagnovaly. Zájem je podle něj především o nemovitosti v kvalitních lokalitách s dobrou občanskou vybaveností, které mizí z nabídky téměř okamžitě.