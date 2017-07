Lidé vztekle brblají, na šíji cítíte cizí dech. Výluka metra nahnala lidi do tlačenic v autobusech

Autobusová zastávka Pražského povstání, ze které jezdí náhradní doprava. | foto: Alena Pecháčková, Lidovky.cz

PRAHA Je vedro, neustálé kontrolování hodinek prozrazuje, že jedete pozdě. Autobus pražské MHD popojede a s cuknutím zastaví. Kohosi to donutí přišlápnout vám nohu. Lidé si vztekle brblají. "Hele vůbec to nestíhám, je to úplně zasekaný. Teprve popojíždíme po Nuseláku," komentuje paní po telefonu situaci v přeplněném autobuse. Na šiji cítíte těžké oddechování pána za vámi.