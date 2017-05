Lidl bere USA útokem. Budeme o 50 procent levnější než ostatní, slibuje

Už nyní tlačí tamní obchodní řetězce ceny potravin a smíšeného zboží co nejníže. Nyní Wal-Martu či Tesku přibude nový konkurent, který sebevědomě tvrdí, že dokáže být ještě o polovinu levnější než jeho soupeři.

„Nastal pravý čas vstoupit na americký trh,“ oznámil ve čtvrtek Brendar Proctor, který Lidl v USA vede. Tento diskontní řetězec má kolem deseti tisíc obchodů v 27 zemích světa. Známý je i v Česku, kde pravidelně otevírá 230 prodejen.

Zajímavý je tím, že cílí na hodně rozdílné skupiny zákazníků. Klade důraz na cenu, ale v posledních letech zaměřil svůj marketing i na kvalitu potravin, pořádá například i tematické nákupní týdny vztažené k typickým jídlům a surovinám z různých zemí.

V USA otevře Lidl prvních dvacet obchodů 15. července – ve Virginii, Severní a Jižní Karolíně. Osmdesát dalších bude následovat v prvním roce na trhu. Vedení firmy odhaduje, že dá práci asi pěti tisícům lidem.

Analytici odhadují, že německý řetězec může mít do roku 2020 ve Spojených státech až kolem 330 provozoven. „Jsme hrdí na náš model, rychle se přizpůsobujeme. Ale není to tak, že by trh pracoval v náš prospěch, dokážeme se prosadit naší prací,“ uvedl Proctor.

V Česku působí Lidl od roku 2003 a patří mezi nejúspěšnější řetězce. Dává práci zhruba pěti tisícům lidem. Loni také oznámil velké investice do modernizace prodejen za zhruba devět miliard korun. Jejich obnovu provádí postupně.