Lidl použil v letáku modela tmavé pleti. Kritice rasistů neustoupí

Leták společnosti vyšel minulý čtvrtek, už tehdy se začaly objevovat první negativní reakce. Ne však v takové míře jako v posledních hodinách, kdy lidé zásobují facebookový profil řetězce mnohdy nevybíravými slovy s rasistickým a xenofobním podtextem, v němž spojují firmu s „multikulturní propagandou“.

Lidl s podobnými nařčeními nesouhlasí. „V našich letácích věnujeme veškeré úsilí propagaci našeho zboží a jakoukoli rasovou manipulaci či upřednostňování naprosto odmítáme,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí společnosti Zuzana Holá.

„Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika je součástí Evropy, ve které žijí lidé různých národností i různé barvy pleti, považujeme modelky a modely v našich reklamních letácích za naprosto v pořádku,“ uvedla Holá s tím, že nevidí důvod, proč by společnost měla letáky stáhnout z oběhu.

K přípravě české verze katalogu využívá Lidl jak vlastní, tak mezinárodní podklady. A právě dvoustrana s modelem tmavé pleti byla nejspíš převzata tvůrci letáku ze zahraničí. „Jedná se o zboží dostupné ve více zemích, je tedy možné, že stejné reklamní podklady využily nebo využijí i jiné země,“ informovala Holá, podle níž společnost plánuje podobný postup praktikovat i nadále.

Marketingový tah

Marketingový specialista Pavel Zábrodský z agentury Omnimedia využití modela tmavé pleti v českých podmínkách za obvyklé nepovažuje. Nejde podle něho ani o žádný nastupující trend. „Nezaznamenal jsem, že by se často v inzerci objevovali lidé z jiného etnika. Vždy, když taková situace nastala, byla dána spíše tím, že podklady vznikly mimo Českou republiku,“ řekl serveru Lidovky.cz.

Podle něj záleží na vyhodnocení každého zadavatele, jestli mu přijde inzerování člověka černé pleti obchodně výhodné. „Z pohledu Lidlu může jít o hezky vykonstruovanou kauzu, která jim pomůže k tomu, aby byl trochu více vidět v médiích. Potenciál prodeje se tím ale může lehce i snížit,“ uvedl Zábrodský.

Že by česká společnost nebyla na inzerci podobného typu připravena, protože zde tolik lidí tmavé pleti nežije, si netroufá soudit. „Není to nic, co by mělo nějak rezonovat nebo vyvolat podrážděné reakce. Ukazuje to spíše na ne úplně pozitivní vlastnost některých lidí v České republice, kterým vadí i člověk v letáku,“ podotkl.

‚Extremisté nevyjadřují názor společnosti’

Podle odborníka na extremismus Miroslava Mareše z brněnské Masarykovy univerzity rasistické příspěvky souvisí s rozvolněnější atmosférou posledních let, kdy podobné názory pronikly do většinové společnosti. „Jejich hlasatelé už nejsou ve společnosti tak ostrakizováni jako tomu bylo třeba před 20 lety,“ poznamenal. Souvislost také vidí s rozvojem sociálních sítí.

Zároveň ale podotkl, že několik extremistických názorů na internetu neznamená, že vyjadřují názor celé populace. „Lidé s vyhraněnými názory se často snaží na internetových fórech profilovat a provokovat a přikládají sami sobě větší důležitost. Na druhou stranu se ukazuje, že klasický rasismus v české společnosti zakotven je, když je jeden leták dokáže takto rozjitřit,“ podotkl. Celou záležitost ale také spojuje s medializací případu.

Společnost podle něj mnoho způsobů boje proti podobným extremistům nemá. Část společnosti, která s těmito názory nesouhlasí, se může od nich distancovat. Právní nástroje se ale podle Mareše proti vlně extremistických výroků na internetu jeví čím dál víc jako bezzubé.

Ministři Lidl podpořili

Vedle řady negativních reakcí se na profilu společnosti objevily i pozitivní názory občanů, kteří řetězci poděkovali a vyjádřili podporu. Postoj Lidlu v aféře je pro ně důvodem častěji v jeho obchodech nakupovat.

Připojili se k nim i někteří členové vlády. „Letáky moc nemusím, ale kritizovat Lidl, že mají za modela černošského kluka, je mimo!“ uvedl na twitteru ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Rozhodl jsem se, že si nové sportovní oblečení koupím v Lidlu. Normálně letákové akce nesleduji, ale tentokrát mě reklama docela zaujala,“ reagoval ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD).