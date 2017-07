Lidl zaútočil na trh v USA. Šetří na lidech, reklamě i světle

Německý maloobchodní řetězec dorazil do USA v červnu a zatím na východním pobřeží otevřel deset obchodů. Do poloviny roku 2018 chce otevřít dalších sedmdesát. Lidl už stihnul vyvolat cenovou válku mezi jedněmi z největších obchodních řetězců ve Velké Británii a analytici očekávají, že stejná situace bude následovat v USA.

„Jsme hrdí na náš model, rychle se přizpůsobujeme. Ale není to tak, že by trh pracoval v náš prospěch, dokážeme se prosadit naší prací,“ uvedl Brendar Proctor, který Lidl v USA vede. Tento diskontní řetězec má kolem deseti tisíc obchodů v 27 zemích. V Česku patří mezi jeden z nejúspěšnějších řetězců a dává práci zhruba pěti tisícům lidí. V USA hodlá vytvořit asi 25 tisíc pracovních míst.

Jak se Lidlu daří v USA držet nízké ceny?

1. Privátní značky

Okolo devadesáti procent z produktů prodávaných v americkém Lidlu pochází od producentů s takzvanou privátní značkou. To znamená, že tyto produkty společnosti vytváří výhradně pro Lidl.

Lidl díky tomu získává dvojnásobnou výhodu. Za prvé ušetří za využívání zprostředkovatele. Za druhé má Lidl větší kontrolu nad výrobní cenou a může si vytvářet vlastní prodejní ceny. Tím v důsledku dosáhne vyšší marže a přesto prodává produkty za nižší ceny.

2. Limitovaný výběr produktů

„Lidl má velké množství produktů, ale pouze omezený výběr druhů,“ řekl pro Business Insider analytik maloobchodů Scott Mushkin. Podle něj mají v Lidlu například pouze dva druhy hořčice, jednu pod privátní značkou a jednu pod národní. To jim umožňuje objednávat větší množství zboží od jednoho dodavatele, čímž získavají výhodnější ceny.

Doug Koontz z analytické firmy Planet Retail RNG uvedl, že má Lidl ve svých obchodech okolo dvou tisíc různých produktů. Oproti tomu mají obchody s potravinami v USA průměrně dvacet tisíc druhů zboží a velké obchodní řetězce až šedesát tisíc.

3. Prodej produktů, které se „rychle hýbou“

„Lidl favorizuje zboží, které si zákazníci kupují často, jako jsou například cereálie nebo džusy,“ uvedl pro online médium Business Insider Mike Puglia, ředitel analytické firmy Kantar Retail. „Sortiment je limitovaný na rychloobrátkové zboží (prodává se rychle a za nízkých nákladů),“ doplnil.

4. Velikost prodejen

Prodejny Lidlu mají v USA průměrně necelých 2 000 metrů čtverečních se šesti uličkami. I když jsou stále větší, než v Evropě, tak dosahují pouze čtvrtiny průměrné velikosti supermarketů v USA.

5. Nízké náklady za pracovníky

Aby ušetřili na lidské práci, mají obchody málo zaměstnanců. K omezení potřebných počtů pracovníku využívá Lidl moderních techologií, které zvládnou některé úkony dělat automaticky.

Dále si v Lidlu zákazníci musí například sami zvážit ovoce a zeleninu, čímž ulehčují práci zaměstnancům. Pracovníci jsou také vytrénovaní k tomu, aby byli schopní pracovat ve všech částech obchodu. Díky tomu je personální obsazení flexibilnější a efektivnější.

6. Zboží v původním obalu

Lidl nechává zboží v krabicích, ve kterých je k nim dopraveno. Díky tomu ušetří čas při doplňování zboží. Po návštěvě jednoho z amerických Lidlů Mushkin upozornil na to, že je mléko naskládané na paletách s koly. „V takové formě zboží do obchodů přivezou přímo dodavatelé, tudíž je zaměstnanci mohou z náklaďáku rovnou převézt na prodejnu,“ uvedl Muskhkin.

7. Snižování nákladů za vše, co je napadne

Celková efektivita je v Lidlu klíčem k úspěchu. „Cokoliv, co by u nás mohlo být neefektivní, se nakonec promítne na konečné ceně produktu,“ uvedlo tiskové oddělení amerického Lidlu pro Washington Post. Lidl například využívá přírodní světlo, kdykoliv může, čímž například ušetří výdaje na osvětlení.

8. Neutrácí na reklamách

Řetězec se primárně drží místního marketingu. „Lidl byl velmi aktivní na lokálních radiových stanicích a sociální sítítch,“ uvedl Koontz.