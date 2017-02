LN opět rostla čtenost, Lidovky.cz mají pravidelně přes milion návštěvníků

PRAHA Každé vydání Lidových novin v druhé polovině roku 2016 četlo c průměru 208 tisíc čtenářů. Je to o 9 tisíc (4,1 %) více než ve stejném období před rokem. Vyplývá to z nejnovějších výsledků výzkumu čtenosti Media projekt za 3.–4. čtvrtletí 2016.

Obzvláště se dařilo pátečnímu vydání s magazínem Pátek, které četlo v průměru 244 tisíc čtenářů, což je 19 tisíc (8,7 %) více než před rokem.

Nárůst čtenosti odráží postupný nárůst předplatitelů, který Lidové noviny zaznamenávají během posledních tří let. Bodují přitom u vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných čtenářů.

Deník Lidové noviny přichází s novým kurzem Přijímačky na střední školy Zvyšujícímu se zájmu se těší také zpravodajský server Lidovky.cz, který od srpna loňského roku pravidelně překračuje hranici jednoho milionu návštěvníků měsíčně.