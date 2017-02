Likérka Fruko balí výrobní linku na víno. Přes půl Evropy jí pošle do Ruska

Zkrachoval tak byznysový plán výroby nápoje podobného třeba značkám Dorato nebo Avanti výhradně pro ruský trh. První rok 2,5 milionu lahví, předloni už jen milion a loni směšných 240 tisíc.



Prodej šumivého nápoje značky Festa la Vista z produkce jihočeské likérky Fruko na trhu v Rusku se hodně nevyplatil. Původně tam chtělo Fruko prodávat celou svou produkci vína v objemu až desíti milionů lahví ročně.



Příčinou byla devalvace rublu a sankce, které zdražily dovoz do Ruska z EU. „Poslední ranou bylo to, že Rusko od ledna trojnásobně zvýšilo daň na dovážená vína,“ uvedl šéf Fruka Josef Nejedlý. Na produkci a exportu lihovin likérka nic nemění.

Projekt, který likérka ovládaná ruskou společností Ladoga zahájila v roce 2014 investicí 55 milionů korun do stáčecí linky na sycení vína oxidem uhličitým a stáčení do lahví, končí. Linku zaměstnanci právě rozebírají a nejpozději do konce března ji 15 kamionů převeze do Petrohradu. Tam bude Ladoga ve svém závodu a na domácí půdě s výrobou pokračovat.

Konec kvůli zdražení dovozu

Příčinou tak velkého propadu exportu a prodeje v Rusku byla devalvace rublu a s ní spojené zdražení dovážených výrobků na tamním trhu. Podle ředitele Fruka Josefa Nejedlého však poslední kapkou k rozhodnutí linku odmontovat, prodat mateřské firmě a převézt do Ruska bylo trojnásobné zvýšení spotřební daně na dovážená vína od letošního ledna.

„Naše značka se tak už v Rusku stává vzhledem k tak velkému navýšení ceny sotva prodejná. Přesunutí výroby do Petrohradu bylo jediné řešení, jak slabému rublu a vysoké dovozní dani na ruském trhu čelit,“ uvedl Nejedlý pro LN.

Prodej likérů v Rusku a dalších lihovin, a to i na domácím trhu, podle něj Fruku neklesá. Nebude ani nutné kvůli zastavení výroby šumivého nápoje propouštět. Likérka loni i předloni prodala na domácím trhu na pět milionů lahví tuzemáku, vodky a celkem 25 značek lihovin. Rostoucí je zejména prodej privátní značky Marshall pro řetězec COOP.

Meziročně však loni mírně klesl na 157 tisíc litrů prodej stáčeného tuzemáku, který zákazníkům likérka prodává na své čerpací stanici pohonných hmot, umístěné před hlavní branou závodu.

Nejedlý tvrdí, že konec projektu na zpracování vína, což byl mezi producenty lihovin v Česku ojedinělý případ, zásadně neovlivní loňské hospodaření. Fruko bude za loňský rok podle něj v zisku nejen díky stabilní produkci lihovin, ale i díky příjmu z prodeje linky na stáčení vína mateřské ruské společnosti.

S vínem to zkoušel i Stock

Rusové získali většinový podíl ve Fruku v roce 2013 a hned začala i příprava na pořízení linky na stáčení vína, které likérka nakupovala od italského partnera.

S prodejem vína zkoušel před časem štěstí i největší výrobce lihovin v Česku božkovský Stock, který má na trhu kořalek a likérů podíl kolem 40 procent. Vlastní řadu vína Král vinohradu, připravenou společně s vinařstvím Vinselekt Michlovský, však kvůli klesajícímu prodeji přestal na trh dodávat.

Opačná situace panovala do loňska u největší vinařské společnosti u nás Bohemia Sektu Starý Plzenec. Jednička českého prodeje sektů vstoupila na trh lihovin před deseti lety, kdy převzala od společnosti V&S výrobu značek jako Pražská vodka nebo Dynybyl. I to se však ukázalo jako slepá cesta a Bohemia Sekt loni svou lihovarnickou divizi prodal božkovskému Stocku.