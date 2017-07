Luxusní módní dům nařčen z plagiátorství. Jen jsem se inspiroval, říká Gucci

Shoda náhod, nebo krádež, ptá se dvojice designérů, která se hlásí k návrhům, jež Gucci použil ve své poslední kolekci Cruise 2018 jako potisky pro trička a tašky.

Nová řada oblečení byla představena již koncem května v historickém paláci Pitti ve Florencii. Na mole se objevila taška s potiskem pantera a v bílém tričku s obrázkem propletených hadů se prošlo nejen několik modelů, ale i samotný kreativní ředitel značky Alessandro Michele.



„Alespoň víte, že děláte věci dobře, když už vás kopíruje i Gucci,“ napsal novozélandský tvůrce Stuart Smythe na Instagramu spolu s uvedením svého původnho návrhu propleteného hada dštícího blesky.

Had je i jedním z hlavních motivů návhráře Michela, který do vedení ateliérů Gucci nastoupil před dvěma lety. Podle Smythe značka pozměnila logo, které on navrhl již v roce 2014 pro svou vlastní módní značku. „Okopírovali nejen kombinaci prvků tvořící logo, ale i tvar samotného hada,“ tvrdí.

O autorství motivu použitého Gucci se hlásí i Milan Chagoury z Austrálie. Podle serveru WWD módní dům použil jeho logo s tygrem, jež navrhl před dvěma lety a má na něj i autorská práva.



Gucci pro web WWD oznámil, že se značka pouze nechala inspirovat pouliční módou. Dotčeným umělcům přesto Italové následně nabídli spolupráci. Ti to však odmítli. „Po všem, co se stalo, nemám zájem,“ uvedl Chagoury.

Nejedná se však o první případ, v němž byl dům Gucci nařčen z plagiátorství. Již před několika týdny se ukázalo, že pro stejnou kolekci značka použila návrh hnědé bundy s balonovými rukávy, jež byla dílem slavného harlemského krejčího Daniela Daye.

Ten vystupoval pod jménem Dapper Dan a model, který se zalíbil i luxusní módní značce, ušil pro slavnou americkou atletku Diane Dixon. Mluvčí domu Gucci později prohlásil, že jejich bunda nebyla plagiátem, ale poctou Dayeovi. Navíc se umělce snažili kontaktovat, ale bez úspěchu.

Značka Gucci patří do portfolia skupiny Kering. Ten v dubnu oznámil, že se luxusnímu domu zvýšily příjmy nejvíce za posledních 20 let. Prodeje značce zvedla především spolupráce s kreativním ředitelem Alessandrem Michelem, který pro ni tvoří petrobarevné kolekce na hranici kýče.