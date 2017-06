Maďaři mají neomezená data za 500. Zruinuje nás jen nespokojený zákazník, říká operátor

„Největší ohlas od lidí máme na to, že jsme zrušili všechna ta malá písmenka ve smlouvách,“ říká Marietta Szinyei-Ihászová, která má v ­maďarské pobočce norského operátora Telenor na­ starost tarify.

LN: Co si slibujete od toho, že jste zákazníkům nabídli zcela neomezená data?

Když jsme začali pracovat na nových tarifech, zkusili jsme se na nabídku podívat očima běžných lidí. V Maďarsku máme celkem nízké rozšíření mobilních dat oproti celkovému využívání internetu, což znamená, že zákazníci se připojují třeba přes wi-fi sítě. Zjistili jsme také, že maďarští zákazníci by přitom internet v­ chytrých telefonech používat chtěli, narážejí ale na některé překážky, především vysoké ceny dat.

Od nových tarifů Hello si tedy slibujeme hlavně to, že se zásadně zvýší počet lidí, kteří budou surfovat v mobilu, lidí, kteří budou skutečně používat online služby a nebudou se muset omezovat. Je důležité přitom říct, že to bude postupný vývoj, kdy se budeme všichni učit. Otevřeli jsme nabídkou dveře a budeme se dívat, co to udělá.

LN: Operátoři ale argumentují, že neomezená data nejsou technicky možná, nemají dost frekvencí, sítě to nezvládnou, že to z řady důvodů prostě nejde. Je to skutečně tak?

Technicky to možné je. Je ale třeba zdůraznit, že máme dobrou síť s velkým pokrytím, do níž jsme investovali hodně peněz. Jen se ji zákazníci se ji báli využívat, což by měla nová nabídka právě změnit. Potřebujete kvalitní infrastrukturu a­ pak můžete dát zákazníkům opravdu neomezená data a s nimi nové možnosti prohlížení webu, přehrávání obsahu a využívání internetu vůbec. Což je podle nás skvělé.

LN: Ale proč máte v tarifech na druhou stranu omezené volání?

Vedle nových tarifů máme stále i naši původní nabídku, která je postavená právě na hlasových službách. V tuto chvíli si myslíme, že maďarský trh je v situaci, kdy jsou data stále ještě doplňková služba. Nicméně dlouhodobý vývoj vidíme nejen ve vyrovnání, ale rozhodně to bude směřovat výrazně ve prospěch spotřeby dat.

Zatím si tak zákazníci mohou vybrat, čeho spotřebují více, zda hlasových služeb, nebo dat, ale jednoznačně jde o ­velkou příležitost, zvláště pro mladší zákazníky, kteří už dnes kladou důraz hlavně na internet. Ale možná i­ jejich rodiče a prarodiče uvidí, že přes mobilní připojení se dá využívat celá řada alternativních služeb.

LN: Nabízíte také velké množství dat pro cesty po EU, evropští operátoři si přitom hlasitě stěžují, že rušení roamingu je bude stát značnou část příjmů a že budou muset zdražovat. Nebojíte se, že si tak podkopete vlastní byznys?

Ne, to se nebojíme. Jednak je tady právě ono evropské nařízení, jež míří ke zrovnoprávnění mobilních služeb na domácím trhu i­ v ­celé EU. Ale hlavně, je jen jediná věc, která může zruinovat náš byznys –­ když budou zákazníci nespokojeni s našimi službami a ­nebudou nás mít rádi.

Velké množství dat v rámci EU je přesně v­ rámci této filozofie. Telenor je v­ Maďarsku v pozici vyzyvatele celého trhu, nebyli jsme na něm sice první, ale snažíme se ho měnit. Je podle nás lepší i pro naše podnikání dát lidem více dat nyní než čekat na účinnost další fáze evropského nařízení. Tímto způsobem může operátor využít nové regulace, která se pro něj na první pohled zdá být špatnou, ale pokud je ve prospěch zákazníků, můžeme z toho těžit tím, že jim vyjdeme vstříc.

LN: Získáte lepší pozici na trhu?

Ano, lepší pozici, tržní podíl, zákaznickou zkušenost a jejich vyšší loajalitu.

LN: Plánujete i příjmy z dalších doplňujících služeb, jako je třeba online hudba?

Jak jsem říkala, jsme ve fázi otevírání trhu a učení se. Uvidíme, co budou zákazníci chtít. Dodatečné zdroje příjmů samozřejmě mohou přijít, ale záleží na lidech, co pro ně bude zajímavé. Příjmy mohou přijít jen v případě, že za další služby budou chtít zákazníci platit.

LN: Jak byste popsala maďarský trh? Je na něm velká konkurence?

Všichni operátoři se snaží chovat svým způsobem, máme určitou míru konkurence a je možné, že uvidíme její nárůst v budoucnu. pro nás je soutěž hlavně boj o zákazníka.

LN: A jakou máte na nové tarify odezvu od zákazníků?

Velmi dobrou. Jde už nyní o ­velmi úspěšný produkt, vidíme to i na webu a na sociálních sítích. Lidé mají nové tarify rádi a­ doporučují je ostatním. Nejvíc se jim líbí, že jde skutečně o neomezenou nabídku a nejsou v ní žádné triky.

Tady v Maďarsku jsme zvyklí na všechna ta malá písmenka ve smlouvách a přesně to jsme zrušili. Navíc tam není žádný úvazek. Pro nás je důležité, aby se zákazníci přesvědčili, že s nimi nehrajeme žádnou hru.