‚Mafie‘ v českém Uberu. Mobilní aplikaci zneužívají novodobí vykořisťovatelé

Dvanáct hodin jízdy po Praze ve dne i v noci za 70 korun na hodinu? Americká aplikace Uber slibuje cestujícím levné svezení pomocí aplikace v mobilním telefonu. Řidičům zase jednoduchý přivýdělek bez závazků a stresu. Zdaleka ne každý řidič, se kterým je možné se v Praze svézt, s tím ale bude souhlasit.

Co z pohledu cestujícího vypadá jako bezchybná alternativa klasickým taxíkům, může být systém připomínající pyramidové schéma.

V Uberu totiž našla obchodní příležitost řada lidí, kteří na sebe registrují desítky vozidel, se kterými potom nechávají jezdit vlastní lidi. Jde o jedince, kteří nesplňují některou z nutných podmínek jako například živnostenský list, nemohou si přivydělávat, protože jsou například členy bezpečnostních složek nebo registrování na Úřadu práce, nebo jde dokonce o cizince bez pracovního povolení.

Veškerý výdělek jde na účet majitele takovéto flotily a ten pak své zaměstnance vyplácí sám. A podmínky si někdy nezadají s vysokými pronájmy náročných dispečinků taxislužby.

„Uber nekontroluje, za jakých podmínek jsou další řidiči zaměstnáváni. Když jsem do toho šel já, povedlo se mi přetáhnout asi čtyři nebo pět řidičů. Okamžitě mi volal jejich šéf a hulákal na mě, proč mu kradu zaměstnance,“ popisuje LN Jan, jeden z oněch podnikavců, kteří si ve struktuře Uberu založili podnikání (redakce jeho jméno zná, avšak respektuje jeho přání zůstat v anonymitě).

Uber flotily hájí

Stačilo mu k tomu slíbit řidičům 110 korun na hodinu. U svého předchozího chlebodárce totiž měli o 20 korun méně. „A to je ještě slušné. Jsou lidé, kteří jezdí za 50 až 70 korun na hodinu,“ upozorňuje. Auta patřící do flotil se téměř nezastaví. Řidiči se a jejich volantem střídají ve směnách i šest dní v týdnu, aby vydělali na povinné odvody.

Ti největší mají pod sebou několik desítek vozidel a výhody oproti ostatním. Například si Uber na místo standartních 25 procent z každé jízdy strhává jen 15 procent. Velké flotily tvoří v hlavním městě Ukrajinci a další východoevropské národnosti. A ne vždy mají v pořádku všechny náležitosti.

„Co si budeme nalhávat, v Uberu prochází auta starší než inzerovaných deset let. Do provozu se dostanou vozy staré 15 let, když dobře vypadají. Kontrola vozidel chybí stejně jako kontrola osobních dokumentů. Jezdilo se i na cizí identity, to už je hodně za hranou,“ říká Jan.

Proti Uberu protestují taxikáři po celém světě. Ti pražští nejsou výjimkou.

Uber o této činnosti nejen ví, ale sám ji podporuje. Jde totiž o snadný způsob, jak zvýšit počet vozidel v ulicích a tedy i výdělek s minimálními náklady. Firma má jednoho „styčného důstojníka“, se kterým může domlouvat nasazení aut do konkrétních lokalit v konkrétní časy. Podle mluvčí firmy Miroslavy Jozové však všichni řidiči musí mít platné pracovní povolení a povolení k pobytu. Zdali tomu tak vždy opravdu je, ale Uber nekontroluje.

„Uber je platforma, kterou mohou řidiči využívat a získat tak další příjem, řidiče Uber nezaměstnává,“ vysvětluje Jozová.

Trh s řidiči i automobily

Pod tlakem jsou mnohdy i ti, kteří jezdí sami na sebe. Často totiž nemají vlastní auta. Kromě trhu s řidiči tak v Uberu funguje i trh se samotnými vozidly, kam se v současnosti přesunul i Jan. Co do velikosti je to přitom byznys srovnatelný s drahým pronájmem živnosti.

„Měl jsem řidiče, který platil 22 tisíc měsíčně za Škodu Octavia a říkal, že si vydělá sedm osm tisíc čistého. Byl na pracovním úřadě. Teď si u mě jedno auto pronajímá člověk, který je u bezpečnostních složek a takhle by si tedy správně přivydělávat neměl,“ přiznává Jan.

Uber však flotily hájí. „Možnost registrovat se pod jiného partnera je proto, aby partnerští řidiči mohli platformu začít využívat okamžitě. Poskytujeme jim však konzultace a veškeré informace, aby mohli využívat Uber jako samostatní partneři,“ říká Jozová.

Byly to přitom právě flotily díky kterým Uber v únoru expandoval i do Brna. Se šéfy pražských flotil se dohodl na podpoře, aby rozjezd v nové destinaci zvládl. Zvedl tím ale vlnu odporu dosavadních dopravců. Ve městě pak službu minulý týden po pouhých dvou měsících prozatím zakázal soud.