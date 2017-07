Malé frankfurtské letiště dostane pomoc z EU. Čeká se na čínskou spásu

BRUSEL Evropská komise v pondělí Německu schválila, že může poskytnout státní pomoc až 25,3 milionu eur, což je v přepočtu téměř 660 milionů korun letišti Frankfurt-Hahn. Pomoc by měla ztrátovému letišti usnadnit návrat k zisku.

Letiště Frankfurt-Hahn, z něhož létá zejména irská nízkonákladová společnost Ryanair, leží na půl cesty mezi Frankfurtem a Lucemburkem. V současné době má nad ním kontrolu spolková země Porýní-Falc.

Schválená suma by měla pokrýt předpokládanou provozní ztrátu v období 2017 až 2021. Návrat do černých čísel do roku 2023 by letišti měla přinést investice nového vlastníka, kterým je čínská HNA Group.

Vzhledem k poměrně izolované poloze letiště bude vliv státní pomoci na obchod a hospodářskou soutěž jen omezený, uvádí se ve zdůvodnění komise. V tomto případě je výpomoc podle ní v souladu s pravidly Evropské unie.