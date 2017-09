Malý a odvážný. Volkswagen T-Roc půjde po krku Škodě Karoq

Frankfurt/Od našeho zpravodaje Na autosalonu ve Frankfurtu si svou výstavní premiéru odbývá kompaktní SUV značky Volkswagen pojmenované T-Roc. Ten by mohl zaujmout i české řidiče, podle zákulisních informací totiž povede o zákazníky boj se Škodou Karoq.

Koncern Volkswagen momentálně žije obrovskou ofenzívou modelů SUV. Volkswagen ve Frankfurtu představuje model T-Roc, který bude spadat pod současný Tiguan. Není to ale malé SUV, které by mělo být sourozencem Volkswagenu Polo, staví se trochu výš, v podstatě se velikostně snaží navázat na první generaci Tiguanu nebo třeba na Škodu Yeti. T-Roc je o trochu větší než nový Seat Arona a pro změnu o něco málo menší než Karoq. I tak pro něj ale bude na trhu zajímavým soupeřem.



Ačkoli je Škoda Karoq mírně prostornější, T-Roc by měl podle informací ze zákulisí nasadit velmi zajímavou cenovku. Šušká se o tom, že v Česku by základní cena tohoto modelu Volkswagenu mohla být pod úrovní základní ceny Karoqu. Zákazník by tak dostal o něco málo menší auto, ale zároveň za méně peněz – přitom s „prestižnější“ značkou a originálnějším designem.

Ten je jakýmsi mixem mezi SUV a klasickými hatchbacky, T-Roc se jako SUV více tváří, ale ve skutečnosti je to trochu nafouklý hatchback velikosti Golfu, jen s odvážnějším a atraktivnějším designem. T-Roc je v současné produkci asi nejodvážnějším a nejoriginálnějším Volkswagenem, luxusní model Arteon nevyjímaje. Bude to auto pro ty, kdo chtějí solidnost VW, ale přeci jen netouží po úplně konzervativním designu. V mnohém nám T-Roc připomíná Audi Q2, což je rovněž malé SUV, které je spíš hatchbackem, a které je nejoriginálnějším vozem v nabídce značky.



Ostatně, ona podobnost nejspíš není čistě náhodná – tipujeme, že pod panely karoserie T-Rocu se skrývá právě technika z Audi Q2. T-Roc totiž rozhodně nestojí na platformě MQB-A0 určené pro malé vozy (Polo, Ibiza, Arona, v budoucnu třeba Fabia). Má plnohodnotnou verzi MQB, jako mají ostatně i větší SUV značky. V téhle prozatím nejvíce zmenšené podobě přitom MQB jako první použilo právě zmíněné Audi.

Interiér vozu má klasické uspořádání, které mohou oživit různé barevné panely. Očekávat můžeme klasickou „nálož“ koncernových asistentů a bezpečnostních systémů, pod kapotou se objeví motory TSI a TDI – základem bude litrový tříválec s přeplňováním, nad ním bude stát motor 1.5 TSI. T-Roc podle všeho půjde objednat s pohonem předních kol nebo jako verze 4x4.