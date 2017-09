'Masakr' poutačů u dálnic vyjde draho. Stát si najme pomoc za desítky milionů

PRAHA Odstranit jeden billboard může trvat desítky minut, možná až hodinu. Pokud jejich majitelé „nevyměknou“, zbude jich jen u dálnic více než tisíc. Už teď je jasné, že si státní silničáři budou muset na jejich demontáž najmout soukromou firmu. A podle odhadů to bude stát desítky milionů.

Reklamní poutače v ochranném pásmu dálnic a silnic první třídy zapovídá od 1. září zákon, jejich vlastníkům skončila pětiletá lhůta na odstranění. Většina se ale vzepřela a místo uposlechnutí vylepila na plochy českou vlajku. Billboardy čeká po další výzvě zakrytí. A teprve pak i odstranění. Cílem změny zákona je ochrana posádek aut, billboardy údajně odvádějí řidiče od řízení.

„Masakr“ zbylých billboardů má podle ministerstva dopravy začít na přelomu září a října, trvat bude zřejmě několik měsíců. Podobný postup by se měl týkat i silnic prvních tříd, kde je podle hrubých odhadů kolem 1700 problémových billboardů. Tam se o ně však musí postarat krajské úřady.



Pomyslná „Akce billboard“ začala v pátek. Posádky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se vydaly na dálnice a začaly tvořit soupis nelegálních ploch. Chráněni nákladním autem se šipkou silničáři nelegální poutače fotili, zaměřovali pomocí GPS souřadnic a zanášeli do úředních dokumentů. Hotovo na všech dálnicích mají mít v úterý odpoledne.

Silniční správci z ŘSD už v prvním monitorovacím dni, započatém na dálnici D1, přiznali, že poutačů příliš neubylo a sami na jejich budoucí likvidaci stačit nebudou. Jen na této klíčové komunikaci jich napočítali 478.



Monitorování dnes už nelegálních billboardů u dálnice D1. Provádí jej Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

„Odstranění billboardů budeme muset soutěžit,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Ředitelství silnic a dálnic už nyní připravuje tendr na výběr firmy, která bude demontáž na dálnicích provádět. Odstraňování na „jedničkách“ budou řešit jednotlivé kraje, na jejichž území se poutače nacházejí.

„S odstraňováním začneme vlastními silami. Vzhledem k enormnímu počtu billboardů bychom ale na tyto práce museli vyčlenit většinu našich lidí, což si nemůžeme dovolit, protože bychom nemohli vykonávat své běžné povinnosti. Proto budeme potřebovat pomoc externí firmy,“ potvrdil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

V tuto chvíli ještě není stanovena částka, na níž bude tendr pro odstraňování billboardů na dálnicích vypsán. Ale podle odhadů půjde o horní desítky milionů korun. Nutno dodat, že náklady na odstraňování bude stát vymáhat na majitelích reklamních ploch.

Není těžké si domýšlet, že billboardů od dálnic a silnic během následujících týdnů zřejmě příliš neubude. Svaz provozovatelů venkovní reklamy, který sdružuje větší část vlastníků billboardů, považuje zákonnou změnu za nekoncepční a protiústavní.



Podle jejího právního výkladu je obrana ploch v podobě vylepení státních vlajek dostatečná a stát by tak neměl mít právo takový billboard zakrýt a odstranit. Lze očekávat těžkou právní bitvu.

„Jsme přesvědčeni, že protiústavní ustanovení novely před Ústavním soudem neobstojí a budou zrušena,” řekl před časem šéf svazu Marek Pavlas.

VIDEO: ŘSD začalo na D1 sčítat nezákonné billboardy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co se bude dít teď: Ředitelství silnic a dálnic začne od pondělí posílat ministerstvu dopravy – jako správnímu úřadu pro dálnice – údaje o nelegálních poutačích, které nyní sbírá.

Ministerstvo následně vyzve majitele billboardů k jejich odstranění – ti by tak měli učinit do pěti dnů. Pokud se tak nestane, úřad musí do patnácti pracovních dnů zajistit zakrytí. A teprve až následně likvidaci na náklady vlastníka.