Máte velkou hypotéku? Zaplatíte víc, banky takovým klientům zdraží sazby

Podle regulace ČNB, která platí od počátku dubna, může totiž činit maximální podíl nově poskytnutých hypoték nad 80 procent LTV (pozn. red. – úvěr k hodnotě nemovitosti) v portfoliu bank jen patnáct procent.



„Kapacity bank jsou kriticky naplněny. Banky teď mají tolik úvěrů, že je jasné, že do konce června budou limity u některých z nich překročeny. Banky budou muset omezovat úvěry, například posouvat jejich sjednání na další čtvrtletí, nebo budou muset zvyšovat sazby,“ varuje hypoteční analytik Fincentra Josef Rajdl.

„V následujících týdnech to banky budou muset řešit, protože se jim limit začíná krátit. Zatím nikde není zásadní problém, ale čekám, že do konce května budou dvě či tři banky zastavovat příjímání úvěrů,“ potvrzuje šéf společnosti Golem Finance Libor Ostatek.

Zatím první bankou, která přesunula vyřízení hypotéky až na červenec, je mBank.



„Tento kvartál je velice specifický tím, že v něm jsou čerpané také hypotéky, které byly schválené třeba i v posledním čtvrtletí loňského roku a na které se v předchozích měsících regulace nevztahovala,“ říká její mluvčí Pavel Vlček. Ten dodává, že právě kvůli „dotékání“ dříve sjednaných úvěrů přijímá banka žádosti o čerpání hypoték v červenci a později.

Aby banky zájem utlumily a nevyčerpaly si kapacity, zvyšují sazby. První vlna preventivního zvyšování přišla v dubnu. Například UniCredit bank zvedla od dubna sazby u všech úvěrů nad 80 procent LTV navíc o 1,5 procentního bodu. Druhá skoková vlna zvyšování sazeb přišla počátkem května, kdy sazby zvýšilo ke třem procentům šest bank.

„Vyřizování hypoték na červenec nepřesouváme. Zvedli jsme ale minulý týden sazby, abychom zpomalili příliv zájemců,“ potvrzuje Ondřej Hák, ředitel oddělení úvěrových produktů Equa bank. Ta minulý týden zvedla sazbu u tohoto typu hypotéky o 0,4 procentního bodu na 2,89 procenta. „Poptávka je skutečně silná. Díky zvýšení sazby ale zpomalila,“ dodal.

Bankám by do budoucna mohla více uvolnit ruce i legislativa. Dosud se bralo do maximálního podílu patnáct procent i refinancování hypotečních úvěrů. Minulý týden ale rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny odhlasoval návrh Jaroslava Klašky (KDU-ČSL), který refinancování ze započítávání do limitu vyjmul.



Důvodem je, že u refinancování úvěru nejde o koupi nové nemovitosti, a tudíž zde tedy není žádný tlak na růst cen nemovitostí. To byl také jeden z důvodů, proč Česká národní banka k regulaci hypoték přistoupila.