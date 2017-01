Měl jedno tlačítko a obrovský displej. Jak iPhone za 10 let změnil svět mobilů

Jeden z prvních chytrých telefonů, ovšem zdaleka ten nejznámější se světu představil večer 9. ledna 2007 v americkém San Francisku. A bylo to, čemu se s oblibou říká revoluce.



Tenhle mobil nazvaný iPhone definoval podobu chytrých telefonů a stal se fenoménem přetrvávajícím do dnešních dnů. Přinesl totiž novátorské a jednoduché ovládání telefonu, který teprve několik let předtím opustil desky stolů a přestěhoval se do kapes svých uživatelů. Chyběla mu obvyklá mechanická tlačítka s čísly, písmeny a znaky, zeleným knoflíkem pro přijetí hovoru a červeným pro jeho ukončení.



Tlačítko měl jen jedno, zato mu dominoval obrovský displej, jenž ukazoval nejen, kdo volá, a zobrazoval došlé esemesky, ale pomocí dotyků člověk vytočil číslo volaného, telefon všemožně ovládal, a dokonce si na něm mohl prohlédnout webové stránky. Jiné telefony měly pro ovládání nanejvýš dotykové pero, takzvaný stylus. U nového chytrého telefonu najednou stačily prsty.

Novinka, o které se živě spekulovalo již před jejím uvedením, se okamžitě stala jedním z nejžádanějších mobilů v jejich relativně krátké historii a její výrobce – poměrně malá, zato skalními fanoušky milovaná počítačová společnost Apple – znovu potvrdil, jak dovede kolem svých produktů vybudovat kult.

Dlouhé čekání iPhone před deseti lety odstartoval éru okamžitých, instantních zpráv, tweetů, sdílení fotek jídla i záběrů z mejdanů. Éru, během níž jsme si zvykli, že všechno máme hned, a výraz „na dosah“ nahradil „na dotek“. Paradoxní však je, že na první iPhone tehdy lidé museli pět měsíců čekat.

Po lednovém představení přišlo dlouhé a netrpělivé čekání, protože nový mobil se začal prodávat teprve 29. června, a navíc exkluzivně u amerického mobilního operátora Cingular (dnes AT&T). Natěšení nadšenci na něj tehdy před startem prodeje stáli dlouhé fronty, které byly pro uvedení všech následujících verzí telefonu od Applu charakteristické.

Ve zbytku světa včetně Česka však měli zákazníci situaci mnohem komplikovanější než v USA. Oficiálně se telefon do Evropy dostal až v listopadu roku 2007, nejprve na trhy v Německu, Velké Británii a Francii. A na jaře roku 2008 přibylo Irsko a Rakousko.



Pořídit si první generaci iPhonu byl i tak opravdový oříšek. V podstatě nezbývalo nic jiného než se vrhnout na nekonečné procházení aukcí na aukčním portálu eBay. Nabídka překupníků byla velmi bohatá, ale mnozí za nový přístroj žádali tučné příplatky výši dvaceti až čtyřiceti procent oproti ceně u operátora. Málokterý prodejce byl navíc ochoten iPhone zaslat mimo USA.

Působil jsem tehdy v redakci Mobil.iDNES.cz, kde se nám nakonec podařilo zakoupit tehdejší základní model s pamětí 4GB za cenu v podstatě toho s dvojnásobkem paměti: stál asi 600 dolarů, k tomu bylo potřeba připočítat poštovné 35 dolarů a samozřejmě clo. Díky tehdejšímu výhodnému kurzu dolaru však byl první iPhone v porovnání s dneškem docela levný, celkově vyšel na zhruba patnáct tisíc korun.

Jenže komplikovaná koupě, kterou provázelo i téměř dvoutýdenní čekání na balíček, nebyla jedinou překážkou. Když iPhone dorazil, začal kolotoč dnes nepředstavitelných komplikací. Telefon totiž fungoval pouze se SIM amerického operátora a aktivovat jej šlo jen přes počítačový program iTunes výrobce Apple, který byl však v té době určen výhradně pro držitele amerických kreditních karet. Bez ní byl tolik žádaný telefon jen drahým těžítkem.

Existovaly však způsoby, jak jej zprovoznit alespoň částečně. Díky chytrým programům šlo aktivaci obejít a iPhone fungoval alespoň jako hudební přehrávač nebo jakýsi miniaturní počítač s přístupem na internet přes wi-fi připojení. U později prodávaných kusů v Evropě nebyla situace o nic lehčí.



I ty byly nabízeny exkluzivně u vybraných operátorů, které si Apple zvolil, a byly blokované výlučně pro sítě těchto telekomunikačních firem. První výjimkou se stala Francie, kde zákony nařídily prodej i odblokovaných přístrojů, takže tam za určitých podmínek bylo možné pořídit telefon odblokovaný či jej odblokovat.

Toho jsem využil u druhé generace iPhonu, která dostala označení 3G. Oproti té první přinášela zásadní vylepšení, mezi nimiž nebyla jen podpora rychlejších datových sítí třetí generace, na které odkazuje název přístroje (první mobil od Applu podporoval pouze velmi pomalý přenos dat EDGE).

Tou nejzásadnější změnou bylo, že se z iPhonu konečně stal chytrý telefon. Teprve s druhou generací přístroje přišel operační systém iOS v takové verzi, která umožňovala vývojářům vyvíjet drobné programy speciálně pro tento telefon.



Zatímco první generace využívala pouze vlastní služby jako třeba prohlížeč internetu, s příchodem té druhé mohl kdokoli vytvářet programy, jimž se začalo říkat aplikace, a nabídnout je uživatelům – a tak se objevily zpravodajské aplikace, aplikace na předpověď počasí, slovníkové aplikace, e-mailové aplikace, fotografické aplikace a hlavně aplikace sociálních sítí Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Z iPhonu se stal opravdový chytrý mobil, jak jej známe dnes.



Globálnímu rozšíření iPhonu pomohlo, že se zlepšila jeho dostupnost. Apple jej začal prodávat 11. července 2008 rovnou na 22 světových trzích a další vlna zemí následovala relativně rychle – v Česku se u všech tří operátorů iPhone 3G objevil 22. srpna 2008.

S iPhonem 3G jsme v redakci poprvé na vlastní kůži zažili i slavné fronty na jablečný telefon, v nichž lidé neváhali kempovat přes noc. Abychom jeho recenzi přinesli co nejdříve, vyrazili jsme tehdy s kolegou do francouzského Štrasburku, což bylo nejbližší místo, kde sedal odblokovaný telefon koupit.



Před obchodem operátora Orange, jenž v den startu prodeje otevíral už v osm namísto obvyklé půl jedenácté, to zpočátku na velkou vřavu nevypadalo, možná i proto, že tehdy pršelo. Na neukázněnost a natěšenost těch několika desítek zájemců, která se strhla po otevření prodejny, dodnes zapomenout nelze.



Čekání na spásný e-mail

Obsluha usměrnění fanoušků zvládla, a tak nám jakožto nedočkavým zájemcům o odblokovaný iPhone stačilo už jen projít ne zrovna jednoduchou procedurou odblokování. Ta vyžadovala dobití 100 eur kreditu ještě ve Francii, kontakt (ve francouzštině) s infolinkou operátora, čekání do druhého dne, opětovný kontakt a pak čekání na spásný e-mail od Applu.



Poté bylo třeba telefon restartovat do továrního nastavení a s pomocí programu iTunes přístroj odblokovat. Tuto cestu však absolvovalo jen málo českých zájemců, protože prodej v Česku odstartoval jen o měsíc později.

Ale i tady se na iPhone stály fronty, první zájemce o model 3G čekal před prodejnou mobilního operátora Telefónica O2 na Václavském náměstí už od čtvrté hodiny odpolední 21. srpna 2008. Společnosti O2 a T-Mobile tehdy spouštěly prodej na jediné vybrané prodejně už úderem půlnoci a u O2 tehdy se zahájením pomáhala i Agáta Hanychová (dnes Prachařová).

Ztráta otce a čekání na budoucnost Dostupnost každé další verze iPhonu se zlepšovala, byť prodleva mezi zahájením prodeje na nejvýznamnějších trzích a v Česku nikdy neodezněla.



Od roku 2011 mohli nedočkavci, jimž se nechtělo čekat, až telefon začnou prodávat operátoři, vyrazit do Drážďan, které se tehdy staly nejbližším městem se značkovým obchodem Applu. Tam jsem na vlastní kůži zažil dlouhatánské fronty čítající stovky lidí a velké tlačenice, jež způsobili především překupníci z Ruska, kde byl start prodeje vždy ještě o něco oddálen.



Postupem času však šílenství postupně opadá, neboť Apple ve svých značkových prodejnách v Německu a dalších zemích začal na telefony přijímat předobjednávky a nabízet možnost vyzvednout si přístroje ve stanovený čas. Přesto zůstává zahájení prodeje každé nové generace iPhonu zvláštní a ostře sledovanou událostí.

Ostře sledován je však v poslední době především samotný výrobce – Apple. Steve Jobs, duchovní otec iPhonu, zemřel 5. října 2011 a od té doby kráčí iPhone světem bez jeho dohledu.



Mnohé inovace, jež Jobs naplánoval, se do telefonů přetavují teprve se zpožděním a více než pět let po odchodu zakladatele Applu již jsou, zdá se, vyčerpány. Apple je tak často kritizován, že míra inovací u iPhonu zpomaluje. A zájem o telefony s jeho logem už neroste tak rychle jako v minulosti, naopak stagnuje.



Moudré telefony

Nová generace, která má přijít letos na podzim a jež bude už jedenáctou v pořadí, by měla přinést zásadní změny, pokud chce americká firma ukázat, kdo je na trhu mobilních telefonů pánem. Právě to v průběhu let jasně ukázala.

Díky iPhonům patří Apple mezi největší výrobce mobilů a nejvýdělečnější a nejhodnotnější technologické firmy světa. V době uvedení první generace iPhonu trhu mobilů jasně dominovala finská Nokia (pamatujete?), která se v tchajwanské licenci připravuje na svůj comeback.



A pak přibyly značky jako Samsung, HTC, Huawei a další. Skladba výrobců nepřipomíná prakticky nic z doby, kdy iPhone začínal. Za deset let jsme odhodili telefony s tlačítky, sáhli po těch s velkým interaktivním displejem, a co nás čeká příště?



Už teď pomalu nastupuje éra, kdy ani prstů nebude třeba a na své mobily budeme mluvit a ony nám odpovídat, a dokonce napovídat. Z chytrých telefonů se stanou moudré.