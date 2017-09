Mercedes-AMG Project One je Formule 1 pro jízdu po silnici

Automobilka Mercedes ukazuje ve Frankfurtu očekávaný koncept nového supersportu s technikou Formule 1. Toto označení přitom není klišé, Project One totiž využívá stejné pohonné ústrojí, jako vozy F1, jen samozřejmě mírně uzpůsobené silničnímu provozu.

Hybridní supersport Mercedes-AMG Project One je jedním z technicky nejvíce fascinujících aut posledních let. I proto byl toužebně očekáván a ve Frankfurtu je neustále v obležení zvědavců. Auto vypadá na první pohled relativně civilně, vzhled je docela uhlazený a je jasné, že ho diktovala především aerodynamika. I tak se ale mohl Mercedes možná vydat extrémnější cestou, jak ukazuje například dříve představený rival v podobě Aston Martinu Valkyrie.

Ty pravé extrémy se ale u Mercedesu skrývají pod elegantním kabátem. Už pohled do interiéru odhalí, že tohle je opravdu netradiční auto – dveře se otevírají vzhůru i s částí podlahy, sedadla tu v podstatě splývají s konstrukcí auta a volant vypadá jako z Formule 1 – ne nadarmo, však i další technika z F1 pochází.

V zadní části vozu totiž najdeme přeplňovaný vidlicový šestiválec s objemem 1,6 litru spojený s hybridním ústrojím v podobě kinetického motor-generátoru i rekuperací energie ze spalin. Tohle je přesně technika, kterou najdeme i ve vozech Formule 1. A není to jen nějaká volná interpretace této techniky, inženýři Mercedesu jednoduše vzali pohonnou jednotku, kterou používají Lewis Hamilton a Valtteri Bottas ve svých monopostech a jen ji trochu upravili pro silniční použití.



U Mercedesu tak AMG Project One nazývají první Formulí 1, která je schopna projít přes STK. Agragát má nově omezeny otáčky na stále hodně fascinujících 11 000 za minutu a je schopen provozu na vcelku běžné silniční palivo (vysokooktanový benzín je ale podmínkou). Auto má mít výkon přes 1 000 koní a maximální rychlost bude ležet daleko za hranicí 350 km/h. Akcelerace z nuly na 200 km/h má zabrat méně než 6 sekund. Oproti Formuli 1 jsou tu navíc dva elektromotory, které slouží k pohonu přední nápravy.

Mercedes se chlubí tím, že jeho pohonná jednotka je nesmírně efektivní – účinnost má přesáhnout 40 0 %, což je v sériové produkci hodnota velmi neobvyklá. Auto má umět ujet čistě na elektřinu až 25 kilometrů. A díky svému hybridnímu pohonu na něm nechybí ani nová značka EQ Power, kterou Mercedes označuje své ekologicky zaměřené vozy s alespoň částečně elektrickým pohonem.

Ačkoli je Mercedes-AMG Project One zatím jen konceptem, do sériového provedení se toho na něm asi moc měnit nebude. Ale ani pak to nebude vůbec běžné auto – produkce bude velmi omezená a šušká se o ceně zhruba kolem tří milionů euro. Navíc prý bude silně omezena i životnost onoho jedinečného pohonného ústrojí.