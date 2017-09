Mercedes věří vodíku. Vytvořil pro něj SUV, které má v záloze elektřinu

Frankfurt (Od našeho zpravodaje) V záplavě nových elektromobilů se může zdát, že vodíková auta příliš zářnou budoucnost nemají. Mercedes ovšem na autosalonu ve Frankfurtu ukazuje studii GLC F-Cell, která je důkazem toho, že vodík na tom není tak zle. Auto nasadí Mercedes do testovacího provozu.

Frankfurtský autosalon se nese ve znamení nástupu elektromobility – auto s elektromotorem živeným z velkých baterií tam má spousta vystavovatelů.



I Mercedes na svém stánku vystavuje několik vozů s tímto pohonem, převládají ovšem plug-in hybridy. Pro svá elektrická auta založil koncern Daimler novou značku EQ Power, její emblém teď ve Frankfurtu zdobí téměř každý vystavený Mercedes, včetně fascinujícího supersportu Mercedes-AMG Project One.

Jen o kousek vedle se ovšem nachází jiné pozoruhodné auto se značkou EQ Power – koncept GLC F-Cell. To je představa Mercedesu o životaschopném vodíkovém voze. Navazuje na koncept založený na třídě B z roku 2010, tentokrát Mercedes zvolil jako základ své populární středně velké SUV.



Na první pohled se auto příliš od běžného GLC neliší, pozorný „divák“ si všimne jen zvýšené podlahy v zavazadlovém prostoru – a na zadních sedadlech se prý sedí o trochu výše než ve standardním voze. Užitné vlastnosti GLC ale jinak zůstávají zachovány.

Pod tímto vcelku běžným kabátem se ovšem skrývá docela nekonvenční technika. Namísto motoru je tu sestava palivových článků, ve středovém tunelu a pod zadními sedadly najdeme dvě nádrže na celkem 4,4 kg vodíku (uchovávaný pod tlakem 700 barů) a pod onou zvýšenou podlahou zavazadlového prostoru je sestava baterií s kapacitou 13,8 kWh.



Díky ní je GLC F-Cell v podstatě plug-in hybrid. Krom tankování vodíku lze totiž auto z domácí zásuvky dobít na zhruba 50 kilometrů čistě elektrické jízdy.

Baterie v něm slouží jako zásobník energie a jakási pojistka, která má zaručit, že uživatel v případě potřeby dojede na elektřinu k vodíkové čerpací stanici. Těch by měl mít Mercedes letos v Německu v provozu až stovku a do roku 2023 jich má být celkem 400.

Na jedno natankování vodíkových nádrží společně se zásobou elektřiny by měl Mercedes GLC F-Cell urazit až 500 kilometrů. To jsou hodnoty teoretické, v praxi udává Mercedes dojezd 437 kilometrů.



Natankování vodíkových nádrží má trvat asi tři minuty, malá baterie se naplno dobije z domácí zásuvky za zhruba 1,5 hodiny. Dobít se dá samozřejmě i z vodíkových článků, auto má několik jízdních režimů, ve kterých si může uživatel vybrat, odkud má primárně brát energii – zda z baterií, nebo zda má spotřebovávat na výrobu elektřiny vodík z nádrží.

O pohon předních kol se stará asynchronní elektromotor s výkonem 200 koní (147 kW) a točivým momentem 350 Nm. F-Cell není jen obyčejný koncept, je to plně funkční auto, které Mercedes nasadí do testovacího provozu. Vyrábět jej bude v omezeném množství, nejprve pro vlastní vnitropodnikové účely, ale počítá se i s nasazením do flotil některých zákazníků.