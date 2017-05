Merkelová: Evropský bankovní úřad by se měl přestěhovat z Londýna do Frankfurtu

Německá kancléřka Anela Merkelová při projevu na sjezdu CDU, který ji má zvolit... | foto: Reuters

BERLÍN Evropský bankovní úřad (EBA) by se měl po odchodu Británie z Evropské unie přestěhovat z Londýna do Německa. Uvedla to ve středu Angela Merkelová. Podle německé kancléřky totiž Německo již vhodným finančním centrem v podobě Frankfurtu nad Mohanem disponuje.

EBA se ve středu vyslovil proti březnovému návrhu Evropské komise, podle kterého by se měl sloučit s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), který ve Frankfurtu již sídlí.

Úřad EBA byl založen v roce 2011 v reakci na světovou finanční krizi. Působí jako regulátor bankovního sektoru v EU, jeho úkolem je mimo jiné formulovat a koordinovat bankovní pravidla. O to, aby se k nim instituce, která má v Londýně 159 zaměstnanců a na jejíž jednání ročně přijíždí 10 tisíc až 15 tisíc lidí, přestěhovala, usiluje řada členských zemí Evropské unie, včetně České republiky. Návrh EK na sloučení EBA s EIOPA, který posílil německou pozici, se setkal s nevolí Paříže a dalších měst, která by ráda, aby se EBA přestěhoval k nim. EBA sám ve středu návrh v dopise EK zpochybnil se zdůvodněním, že sloučení by nepřineslo žádné úspory, protože personál v klíčových odděleních už je „osekán na kost“. EIOPA zase podle agentury Reuters uvedla, že možné změny je třeba pečlivě zvážit, aby byla zachována kontinuita a efektivita. EBA si v dopise EK rovněž postěžoval, že se dostává do stínu Evropské centrální banky, která má větší zdroje a kontrolu nad bankami v eurozóně přebírá sama.